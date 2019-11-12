В Росзаповедцентре назвали проблемный из-за браконьерства регион

ОДИНЦОВО, 12 ноя - РИА Новости. Проблемным с точки зрения браконьерства является Алтае-Саянский регион, сказал журналистам заместитель руководителя Росзаповедцентра Артур Мурзаханов.
"В первую очередь, это охрана снежного барса, Алтае-Саянский регион… это проблемный регион, также Байкал с охраной омуля (браконьерский вылов - ред)", - сообщил он.
По его словам, оперативные группы инспекторов по борьбе с браконьерами были усилены в последние годы, поэтому на Байкале и Кавказе ситуация стала существенно лучше. В ближайшее время будет создана аналогичная группа на Алтае, что позволит сократить случаи браконьерства.