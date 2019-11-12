Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T14:57Z
https://ria.ru/20191112/1560848454.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151222/66/1512226641_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_54e49367b484d43df1369fa54d61d6b1.jpg
РИА Новости

В Росзаповедцентре назвали проблемный из-за браконьерства регион

14:57 12.11.2019
194
CC0 / Pixel-mixer / Ирбис
Ирбис
CC0 / Pixel-mixer /
Ирбис. Архивное фото
ОДИНЦОВО, 12 ноя - РИА Новости. Проблемным с точки зрения браконьерства является Алтае-Саянский регион, сказал журналистам заместитель руководителя Росзаповедцентра Артур Мурзаханов.
"В первую очередь, это охрана снежного барса, Алтае-Саянский регион… это проблемный регион, также Байкал с охраной омуля (браконьерский вылов - ред)", - сообщил он.
По его словам, оперативные группы инспекторов по борьбе с браконьерами были усилены в последние годы, поэтому на Байкале и Кавказе ситуация стала существенно лучше. В ближайшее время будет создана аналогичная группа на Алтае, что позволит сократить случаи браконьерства.
Карабин Сайга
14:47
В Минприроды рассказали о новом вооружении рейнджеров в заповедниках
501000
Обсудить 1
РосзаповедцентрБайкалОдинцовоОбщество
Рекомендуем
Giacomo Redaelli. Работа победителя конкурса Nature Photographer of The Year 2019
Между небом и землей: победители конкурса Nature Photographer of The Year
Карабин Сайга
В Минприроды рассказали о новом вооружении рейнджеров в заповедниках
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
В Совфеде оценили процедуру изъятия имущества у друзей коррупционеров
Кадры спасения собаки из озера
Строители спасли собаку из озера
Официальная форма, разработанная концерном Калашников для работников природных территорий
Сотрудниц российских заповедников "вооружили" юбками от "Калашникова"
Жара, ноябрь
Жара, ноябрь
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Российская военная полиция продолжает патрулирование в Сирии
Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода
"Газпром экспорт" призвал исключить газ из корзины ископаемых видов топлива
Понтонный пешеходный мост из пластика через реку Шешма открыли в селе Елантово Нижнекамского района Татарстана
В Татарстане построили пешеходный мост из пластика
Певец Максим Леонидов
Максим Леонидов: "Всегда занимаюсь только тем, за что могу отвечать"
Медсестра в прививочном кабинете
Ученые выяснили, какое противозачаточное предотвращает рак шейки матки
Туристы на Красной площади в Москве
Ростуризм: средний чек иностранного туриста в России должен вырасти вдвое
Дактилоскопическая регистрация
Наркоманов можно выявлять по отпечаткам пальцев
Здание Государственной Думы РФ
Госдума одобрила в первом чтении отмену комиссии за банковский роуминг
Кирилл Кабанов
Член СПЧ назвал изъятие имущества у друзей коррупционеров логичным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:57СК предъявил обвинение ранее судимому Вересову после угроз судье Мосгорсуда
18:53Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
18:36Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
18:33В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
18:31Ереван сообщил о гибели армянских католических священников в Сирии
18:31СМИ: В Таиланде отставной генерал полиции застрелил двух человек в суде
18:29Министр культуры Франции посетит Москву в декабре
18:20Жильцов горящих Морозовских казарм в Твери разместят во временное жилье
18:20Театральный фестиваль NET впервые пройдет сразу в Москве и Петербурге
18:15Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского
18:15В США студент получил ответ на письмо в бутылке, брошенной в океан
18:13Аудиторы отметили успех природоохранных мер Nord Stream 2
18:13Блогер Синица будет отбывать наказание в Костромской области
18:07В Твери локализовали пожар в одном из зданий Морозовских казарм
18:07Могерини назвала сотрудничество с НАТО важным для безопасности
18:04Грызлов: размещение Нацгвардии Украины на участках отвода сил неприемлемо
Лента новостейМолния