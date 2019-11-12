Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T14:56Z
https://ria.ru/20191112/1560848391.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155283/66/1552836659_0:150:3076:1880_1036x0_80_0_0_eba20866e3502f7efd41846d36116da5.jpg
РИА Новости

ЕС расширил число совместно разрабатываемых европейцами оборонных проектов

14:56 12.11.2019
113
© AFP 2019 / Guillaume Souvant Военнослужащий армии Франции на фоне танка Leclerc ("Леклерк")
Военнослужащий армии Франции на фоне танка Leclerc (Леклерк)
© AFP 2019 / Guillaume Souvant
БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Совет ЕС утвердил во вторник дополнительный перечень из 13 совместных европейских оборонных проектов, охватывающих сферы биологической и химзащиты, космоса и кибербезопасности.
"Совет утвердил обновленный перечень из 13 проектов, которые будут осуществляться в рамках политики структурированного сотрудничества в области обороны и безопасности PESCO. Сегодняшнее решение увеличивает до 47 число осуществляемых проектов", - говорится в сообщении.
Пять новых проектов "сосредоточены на вопросах подготовки кадров" в таких областях, как кибербезопасность, медицина, а также химическая, биологическая, радиологическая и ядерная безопасность.
"Другие проекты сосредоточены на укреплении совместных действий ЕС, а также на развитии потенциала на море, в воздухе и космосе", - говорится в сообщении.
Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич
5 ноября, 15:25
В ЕС выразили обеспокоенность снижением Ираном обязательств по СВПД
В прошлом году страны ЕС удвоили до 34 число совместно реализуемых проектов в сфере обороны и безопасности, среди них были беспилотники, системы подавления беспилотников, ракетные системы тактического назначения, средства радиоэлектронной борьбы и слежения за химическими угрозами.
110000
Обсудить 0
ЕвросоюзВ мире
Рекомендуем
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Франция возглавит подготовку европейских армий к совместным действиям
Флаги государств членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе
Страны ЕС договорились усилить возможности предупреждения о ракетной угрозе
Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода
"Газпром экспорт" призвал исключить газ из корзины ископаемых видов топлива
Военные ХАМАС в секторе Газа
Израиль ввел морскую блокаду сектора Газа
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе
Меркель оценила вероятность одобрения сделки по Brexit в Лондоне
Премьер-министр Молдавии Майя Санду выступает на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. 12 ноября 2019
Евросоюз считает вотум недоверия кабмину Молдавии "тревожным сигналом"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия и Сомали подтвердили настрой на координацию в борьбе с терроризмом
Украинские журналисты
В ЛНР обвинили зарубежные СМИ в подготовке постановочных сюжетов в Донбассе
Народный депутат от Оппозиционной платформы Илья Кива в маске Джокера
Украинский депутат пришел в Раду в маске Джокера
Певец Максим Леонидов
Максим Леонидов: "Всегда занимаюсь только тем, за что могу отвечать"
Туристы на площади Сан-Марко в Венеции во время наводнения
В Италии непогода привела к закрытию школ и дорог
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
В МИД Германии назвали разведение сил в Петровском внушающим надежду
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
СМИ узнали критерии, по которым США будут оказывать помощь другим странам
Молодой человек с флагом Польши
Правительство Польши ушло в отставку
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера
Глава ЦАР рассказал о ходе расследования убийства российских журналистов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:57СК предъявил обвинение ранее судимому Вересову после угроз судье Мосгорсуда
18:53Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
18:36Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
18:33В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
18:31Ереван сообщил о гибели армянских католических священников в Сирии
18:31СМИ: В Таиланде отставной генерал полиции застрелил двух человек в суде
18:29Министр культуры Франции посетит Москву в декабре
18:20Жильцов горящих Морозовских казарм в Твери разместят во временное жилье
18:20Театральный фестиваль NET впервые пройдет сразу в Москве и Петербурге
18:15Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского
18:15В США студент получил ответ на письмо в бутылке, брошенной в океан
18:13Аудиторы отметили успех природоохранных мер Nord Stream 2
18:13Блогер Синица будет отбывать наказание в Костромской области
18:07В Твери локализовали пожар в одном из зданий Морозовских казарм
18:07Могерини назвала сотрудничество с НАТО важным для безопасности
18:04Грызлов: размещение Нацгвардии Украины на участках отвода сил неприемлемо
Лента новостейМолния