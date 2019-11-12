ЕС расширил число совместно разрабатываемых европейцами оборонных проектов

БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Совет ЕС утвердил во вторник дополнительный перечень из 13 совместных европейских оборонных проектов, охватывающих сферы биологической и химзащиты, космоса и кибербезопасности.

"Совет утвердил обновленный перечень из 13 проектов, которые будут осуществляться в рамках политики структурированного сотрудничества в области обороны и безопасности PESCO. Сегодняшнее решение увеличивает до 47 число осуществляемых проектов", - говорится в сообщении.

Пять новых проектов "сосредоточены на вопросах подготовки кадров" в таких областях, как кибербезопасность, медицина, а также химическая, биологическая, радиологическая и ядерная безопасность.

"Другие проекты сосредоточены на укреплении совместных действий ЕС, а также на развитии потенциала на море, в воздухе и космосе", - говорится в сообщении.