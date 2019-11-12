Юрист одобрил практику изъятия имущества у семей и друзей коррупционеров

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Изъятие судами в доход РФ активов не только коррупционеров и их родственников, но и друзей или знакомых является общеевропейской практикой, большое подспорье в этом оказывает цифровизация, рассказал РИА Новости юрист Сергей Михайлов.
Ранее в Конституционном суде РФ заявили, что суды имеют право изымать имущество не только госчиновников-коррупционеров и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его приобретение на законные доходы. В КС отметили, что в этом случае речь идет об "особых правовых мерах", применяемых в случае нарушения антикоррупционного законодательства лицами, выполняющими публичные функции.
"Иски Генпрокуратуры об изъятии в доход государства незаконно полученных активов в целом отвечают духу времени. Сейчас мы живем в цифровом мире, в котором движение средств становится проще отследить. К слову, данная практика зародилась в Европе, где любой человек с большими деньгами должен доказать, что они появились у него законным путём", - заметил Михайлов.
Собеседник агентства пояснил, что в целом между родственниками и близкими коррупционера в рамках подобных исков нет большой разницы.
"Коррупционер может передать полученные незаконным образом активы как близким родственникам, родителям и женам, так и в целом никак не связанным с ним на первый взгляд людям. Задача следствия и Генпрокуратуры – как можно более убедительно доказать, что сторонний на первый взгляд человек на самом деле является собственником средств и имущества, на которые он не заработал. При этом важно, чтобы эти люди не были лишены своих законных активов, так как никакого преступления они не совершали, а лишь получали блага от преступника - может, даже под видом подарков", - заключил Михайлов.