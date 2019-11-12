Юрист одобрил практику изъятия имущества у семей и друзей коррупционеров

"Коррупционер может передать полученные незаконным образом активы как близким родственникам, родителям и женам, так и в целом никак не связанным с ним на первый взгляд людям. Задача следствия и Генпрокуратуры – как можно более убедительно доказать, что сторонний на первый взгляд человек на самом деле является собственником средств и имущества, на которые он не заработал. При этом важно, чтобы эти люди не были лишены своих законных активов, так как никакого преступления они не совершали, а лишь получали блага от преступника - может, даже под видом подарков", - заключил Михайлов.