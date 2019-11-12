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РИА Новости

Юрист одобрил практику изъятия имущества у семей и друзей коррупционеров

14:55 12.11.2019 (обновлено: 14:56 12.11.2019)
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© Fotolia / Helder AlmeidaДеньги в конверте
Деньги в конверте
© Fotolia / Helder Almeida
Деньги в конверте. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Изъятие судами в доход РФ активов не только коррупционеров и их родственников, но и друзей или знакомых является общеевропейской практикой, большое подспорье в этом оказывает цифровизация, рассказал РИА Новости юрист Сергей Михайлов.
Ранее в Конституционном суде РФ заявили, что суды имеют право изымать имущество не только госчиновников-коррупционеров и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его приобретение на законные доходы. В КС отметили, что в этом случае речь идет об "особых правовых мерах", применяемых в случае нарушения антикоррупционного законодательства лицами, выполняющими публичные функции.
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"Иски Генпрокуратуры об изъятии в доход государства незаконно полученных активов в целом отвечают духу времени. Сейчас мы живем в цифровом мире, в котором движение средств становится проще отследить. К слову, данная практика зародилась в Европе, где любой человек с большими деньгами должен доказать, что они появились у него законным путём", - заметил Михайлов.
Собеседник агентства пояснил, что в целом между родственниками и близкими коррупционера в рамках подобных исков нет большой разницы.
"Коррупционер может передать полученные незаконным образом активы как близким родственникам, родителям и женам, так и в целом никак не связанным с ним на первый взгляд людям. Задача следствия и Генпрокуратуры – как можно более убедительно доказать, что сторонний на первый взгляд человек на самом деле является собственником средств и имущества, на которые он не заработал. При этом важно, чтобы эти люди не были лишены своих законных активов, так как никакого преступления они не совершали, а лишь получали блага от преступника - может, даже под видом подарков", - заключил Михайлов.
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Конституционный суд РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Наконец-то коррупции будет дан нстоящий бой!
12 ноября, 17:50
Aмон Ра
1262000
Как в Сингапуре - зарплата 1 млн. а имущества на 100 млн. Чиновник отстраняется от должности и проводится расследование. В общем декларация о доходах для того и придумана))
12 ноября, 16:48
Vladimir Liberzon
1300000
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