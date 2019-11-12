Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T16:18Z
https://ria.ru/20191112/1560832121.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/49707/80/497078047_0:0:3001:1688_1036x0_80_0_0_ca73812a7697c5c595260acf9b661d6a.jpg
РИА Новости

КС счел законным изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров

09:18 12.11.2019 (обновлено: 16:18 12.11.2019)
39232
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКонституционный суд Российской Федерации в Санкт-Петербурге
Конституционный суд Российской Федерации в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Конституционный суд Российской Федерации в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его законное приобретение. Это следует из отказных определений Конституционного суда по жалобам бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его родных.
Ранее заявители, в частности родители Захарченко, его сестра и знакомые, усомнились в правомерности применения к ним норм о контроле за расходами чиновников.
Отец полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор в Басманном суде Москвы
8 ноября, 12:07
Мосгорсуд смягчил приговор отцу полковника Захарченко за растрату в банке
Однако в Конституционном суде пришли к выводу, что в этом случае речь идет об "особых правовых мерах", применяемых в случае нарушения антикоррупционного законодательства лицами, выполняющими публичные функции.

Дело Захарченко

Дмитрия Захарченко, курировавшего в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали 9 сентября 2016 года. Ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Дело получило огромный резонанс после того, как СМИ сообщили об обнаружении в квартире его сестры склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег Захарченко объяснить не смог.
Дмитрий Захарченко
17 октября, 22:12
Экс-полковник Захарченко в последнем слове вспомнил сериал "Игра престолов"
Пресненский суд Москвы 10 июня оправдал Захарченко по основному эпизоду обвинения — в получении взятки в 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса. Его приговорили по двум другим эпизодам к 13 годам колонии, лишили звания полковника и оштрафовали на 118 миллионов рублей. Приговором были недовольны как защита, которая требовала оправдания, так и обвинение, просившее ужесточить срок.
В октябре Мосгорсуд снизил срок до 12 с половиной лет.
Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде
25 сентября, 18:52
Уголовные дела в отношении руководящего состава МВД в 2012-2019 годах
5592045629
Обсудить 142
Дело полковника ЗахарченкоДмитрий ЗахарченкоКонституционный суд РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Пожалуй, поддержу. Или надо подтвердить законность накоплений, или отдать государству. Третьего не дано.
12 ноября, 09:45
lyuda.terenteva.55
186400015
Нет, про фразу "у знакомых" пожалуйста по подробней. А у знакомых знакомых тоже по логике можно?, т.е. получается у любого...Я конечно против коррупции, но такими методами до 1937 годе не далеко товарищи. Хочешь раскулачить соседа, идешь пишешь заяву, "А вот сосед мне как то хвастался, что знает Захарченко" или еще кого под следствием и все! Это мне очень не нравиться! Это ящик "Пандоры"...
12 ноября, 10:15
zzaa_stss
4221011109
Рекомендуем
Телеведущая Елена Малышева
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
Ситуация на месте гибели женщины и ребенка в Москве
В Москве женщина совершила суицид, попытавшись при этом убить детей
Белая крыса
Прогноз на год Белой Крысы: гороскоп для знаков Зодиака на 2020-й
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Результаты опроса жителей Донбасса повергли Киев в шок
Вид на город Эль-Кувейт сверху
В Кувейте россиянку Марию Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы
Сварка труб для газопровода Северный поток-2 на судне Solitaire в Финском заливе. 15 октября 2018
Закон Мерфи: "Северный поток — 2" снова столкнулся с препятствием
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Соколов рассказал подробности убийства аспирантки Ещенко
Дмитрий Рогозин
Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном
Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде
Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде
Президент России Владимир Путин во время посещения стрелкового центра АО Концерн Калашников на территории военно-патриотического парка Патриот со снайперской винтовкой Чукавина
Серийное производство винтовки на замену СВД начнут в ближайшие два года
Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
Сбившая "пьяного" мальчика в Балашихе женщина вышла на свободу
Нурсултан Назарбаев
Назарбаев сообщил о согласии Зеленского на встречу с Путиным в Казахстане
Олег Соколов во время беседы с председателем ОНК Санкт-Петербурга Александром Холодовым
Обвиняемый в убийстве историк Соколов попросил камеру с телевизором
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
В Кремле оценили предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
Угольная электростанция
Глобальное потепление остановить уже не удастся. Но Россия может выиграть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:16В ЛНР сомневаются, что Киев примет новый закон о статусе Донбасса
19:13Глава СПЧ призвал разобраться в деле Вересова и Половца
19:11СК проверяет обстоятельства ДТП с полицейским, сбившим пешехода в Воронеже
19:09Лавров: Страны БРИКС отвергают применение силы без санкции Совбеза ООН
19:08Лавров назвал задачу России в ходе председательства в БРИКС
19:06Лавров рассказал о стабилизирующей роли БРИКС на мировой арене
19:05Германия поддержала усилия Египта и ООН по деэскалации в Израиле
19:03В МИД Мексики прокомментировали предоставление убежища Моралесу
19:02В ДНР поддержали предложение ОБСЕ о новых участках отвода сил в Донбассе
18:57СК предъявил обвинение фигуранту дела об угрозах судье Мосгорсуда
18:53Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
18:36Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
18:33В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
18:31Ереван сообщил о гибели армянских католических священников в Сирии
18:31СМИ: В Таиланде отставной генерал полиции застрелил двух человек в суде
18:29Министр культуры Франции посетит Москву в декабре
Лента новостейМолния