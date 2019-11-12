КС счел законным изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его законное приобретение. Это Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его законное приобретение. Это следует из отказных определений Конституционного суда по жалобам бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его родных.

Ранее заявители, в частности родители Захарченко, его сестра и знакомые, усомнились в правомерности применения к ним норм о контроле за расходами чиновников.

Однако в Конституционном суде пришли к выводу, что в этом случае речь идет об "особых правовых мерах", применяемых в случае нарушения антикоррупционного законодательства лицами, выполняющими публичные функции.

Дело Захарченко

Дмитрия Захарченко, курировавшего в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали 9 сентября 2016 года. Ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Дело получило огромный резонанс после того, как СМИ сообщили об обнаружении в квартире его сестры склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег Захарченко объяснить не смог.

Пресненский суд Москвы 10 июня оправдал Захарченко по основному эпизоду обвинения — в получении взятки в 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса. Его приговорили по двум другим эпизодам к 13 годам колонии, лишили звания полковника и оштрафовали на 118 миллионов рублей. Приговором были недовольны как защита, которая требовала оправдания, так и обвинение, просившее ужесточить срок.