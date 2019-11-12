Госдума одобрила в первом чтении отмену комиссии за банковский роуминг

Согласно документу, размер комиссии при переводе средств со счета на счет между физлицами внутри одного банка не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных (внутренних структурных) отделениях банка.

Позже глава Сбербанка Герман Греф заявил журналистам, что банк на пути к отмене комиссий за переводы внутри банка, проводит эксперименты и в 2020 году запустит этот процесс. При этом он подчеркивал, что межрегиональными комиссиями облагаются всего 5% переводов, остальные 95% бесплатны.