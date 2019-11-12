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РИА Новости

Госдума одобрила в первом чтении отмену комиссии за банковский роуминг

14:54 12.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об отмене комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.
Согласно документу, размер комиссии при переводе средств со счета на счет между физлицами внутри одного банка не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных (внутренних структурных) отделениях банка.
В ходе обсуждения законопроекта депутатов интересовала возможность введения административных штрафов для кредитных организаций, которые будут нарушать его нормы. "Если мы столкнемся с тем, что банки не будут соблюдать эти правила, в настоящее время 75% банков не дифференцируют свои комиссии по внутри- и межрегиональным переводам, то, соответственно, мы поставим вопрос о введении административной ответственности", - заверил депутатов замруководителя ФАС России Андрей Кашеваров.
Законопроект позволит избавить граждан от так называемого банковского роуминга, пояснял в октябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Комиссии при переводе средств между регионами РФ в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены, подчеркивал он.
Позже глава Сбербанка Герман Греф заявил журналистам, что банк на пути к отмене комиссий за переводы внутри банка, проводит эксперименты и в 2020 году запустит этот процесс. При этом он подчеркивал, что межрегиональными комиссиями облагаются всего 5% переводов, остальные 95% бесплатны.
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