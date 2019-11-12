ГД одобрила проект о трансляции в Сети общедоступных каналов мультиплексов

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Государственная дума во вторник приняла в первом чтении законопроект о создании общероссийской системы интернет-трансляций телеканалов первого и второго мультиплексов.

Законопроект был внесен в Госдуму главой комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонидом Левиным и его первым замом Сергеем Боярским.

Авторы инициативы отмечают, что сегодня в России есть большое число сервисов, позволяющих пользователям смотреть телеканалы первого и второго мультиплекса через мобильные приложения, платформы Smart TV, сайты.

При этом, считают депутаты, ключевой проблемой в этой сфере является отсутствие эффективных механизмов контроля вещателей над содержанием телеканалов, распространяемых в сети. По их мнению, эта проблема обусловлена, с одной стороны, несанкционированной вещателями трансляцией обязательных общедоступных телеканалов в интернете операторами связи, с другой стороны, пиратским распространением телеканалов в сети владельцами информационных ресурсов.

"Настоящий законопроект предлагает решить данную проблему для обязательных общедоступных телеканалов путем формирования единой системы легального распространения таких телеканалов в сети Интернет", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечается, единую систему предлагается сформировать в результате определения Роскомнадзором уполномоченной организации, которая будет источником доступа к легальному стриминговому вещанию обязательных общедоступных телеканалов в интернете. Сообщается, что вещатели, взаимодействуя с этой организацией, смогут контролировать процесс распространения телеканалов в сети, препятствовать незаконному изменению видеоконтента со стороны третьих лиц.