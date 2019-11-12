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РИА Новости

ГД одобрила проект о трансляции в Сети общедоступных каналов мультиплексов

14:52 12.11.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Государственная дума во вторник приняла в первом чтении законопроект о создании общероссийской системы интернет-трансляций телеканалов первого и второго мультиплексов.
Законопроект был внесен в Госдуму главой комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонидом Левиным и его первым замом Сергеем Боярским.
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Авторы инициативы отмечают, что сегодня в России есть большое число сервисов, позволяющих пользователям смотреть телеканалы первого и второго мультиплекса через мобильные приложения, платформы Smart TV, сайты.
При этом, считают депутаты, ключевой проблемой в этой сфере является отсутствие эффективных механизмов контроля вещателей над содержанием телеканалов, распространяемых в сети. По их мнению, эта проблема обусловлена, с одной стороны, несанкционированной вещателями трансляцией обязательных общедоступных телеканалов в интернете операторами связи, с другой стороны, пиратским распространением телеканалов в сети владельцами информационных ресурсов.
"Настоящий законопроект предлагает решить данную проблему для обязательных общедоступных телеканалов путем формирования единой системы легального распространения таких телеканалов в сети Интернет", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Как отмечается, единую систему предлагается сформировать в результате определения Роскомнадзором уполномоченной организации, которая будет источником доступа к легальному стриминговому вещанию обязательных общедоступных телеканалов в интернете. Сообщается, что вещатели, взаимодействуя с этой организацией, смогут контролировать процесс распространения телеканалов в сети, препятствовать незаконному изменению видеоконтента со стороны третьих лиц.
"Кроме того, в целях обеспечения единства информационного пространства требует законодательного закрепления принцип соответствия телеканалов, распространяемых в сети Интернет, сетке вещания таких телеканалов, за исключением продукции телеканала, в отношении которой у вещателя отсутствуют необходимые права на ее распространение в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети Интернет", - говорится в документе.
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