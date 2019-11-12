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Вологодская область
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РИА Новости

На Вологодчине отремонтируют 130 сельских домов культуры

14:48 12.11.2019
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкКирилло-Белозерский монастырь в селе Горицы Вологодской области
Кирилло-Белозерский монастырь в селе Горицы Вологодской области
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
ВОЛОГДА, 12 ноя – РИА Новости. Порядка 130 домов культуры отремонтируют в Вологодской области в рамках рассчитанной на пять лет региональной программы "Сельский дом культуры", в настоящее время отремонтированы 26 учреждений культуры, сообщил во вторник РИА Новости начальник департамента культуры и туризма области Владимир Осиповский.

"Муниципалитеты справились с реализацией не только средств, выделенных из областного бюджета по этой программе, но и успели потратить на ремонты ту экономию, которая получилась в результате закупок. В общем были выделены более 58 миллионов рублей, из них только 1,8 миллиона рублей муниципалитеты потратили из собственных средств", - сказал он.

По его словам, в Вологодской области более 90% культурно-досуговых учреждений расположены в сельской местности. Практически все здания сельских домов культуры требуют проведения ремонтных работ.
На следующий год будут отремонтированы следующие 26 домов культуры, по одному в каждом муниципальном районе, на это в областном бюджете зарезервированы более 73 миллионов рублей.
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