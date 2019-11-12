На Вологодчине отремонтируют 130 сельских домов культуры

"Муниципалитеты справились с реализацией не только средств, выделенных из областного бюджета по этой программе, но и успели потратить на ремонты ту экономию, которая получилась в результате закупок. В общем были выделены более 58 миллионов рублей, из них только 1,8 миллиона рублей муниципалитеты потратили из собственных средств", - сказал он.