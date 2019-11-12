В МЧС предупредили об угрозе новых подтоплений в Новгородской области

"Ожидается выпадение до 20-25 миллиметров осадков. На основании прогноза следует, что в ближайшие трое суток сохранятся высокие уровни воды в реках области и озере Ильмень. При этом местами возможны подъемы уровней воды и подтопление территорий населенных пунктов в Чудовском районе, Новгородском районе, а также ухудшение ситуации в Хвойнинском районе", - говорится в сообщении.