В МЧС предупредили об угрозе новых подтоплений в Новгородской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. В ближайшие трое суток в Новгородской области сохранятся высокие уровни воды в реках и озере Ильмень, возможно подтопление населенных пунктов в трёх районах, сообщила пресс-служба регионального ГУМЧС.
"Ожидается выпадение до 20-25 миллиметров осадков. На основании прогноза следует, что в ближайшие трое суток сохранятся высокие уровни воды в реках области и озере Ильмень. При этом местами возможны подъемы уровней воды и подтопление территорий населенных пунктов в Чудовском районе, Новгородском районе, а также ухудшение ситуации в Хвойнинском районе", - говорится в сообщении.
По данным на утро вторника, уровень воды в Хвойнинском районе увеличился, подтоплены приусадебные участки.
После выпадения обильных осадков в начале месяца остаются подтопленными 34 населённых пункта в 10 районах Новгородской области, 8 жилых домов, в которых проживают 20 человек, повреждено 20 участков дорог, 8 низкоуровневых мостов, отсутствует проезд к одному населённому пункту.