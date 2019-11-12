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РИА Новости

Медведев отметил рост числа пассажиров РЖД

14:41 12.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев в поезде Новосибирск-Барнаул
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в поезде Новосибирск-Барнаул
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в поезде Новосибирск-Барнаул
НОВОСИБИРСК-БАРНАУЛ, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал хорошей тенденцией рост числа пассажиров РЖД как дальних, так и пригородных перевозок, и сообщил, что по итогам 2019 года прогнозируются рекордные показатели пассажирских перевозок - почти 1,2 миллиарда человек.
Совещание по вопросу развития железнодорожного транспорта глава российского правительства проводит в поезде, который следует по маршруту Новосибирск-Барнаул.
"Число пассажиров растет, и это хорошая тенденция. По итогам этого года мы прогнозируем рекордные показатели - почти 1,2 миллиарда человек", - сказал Медведев на совещании.
Он отметил, что необходимо обновлять инфраструктуру, чтобы гарантировать пассажирам комфорт и безопасность - а это зависит не только от новых вагонов и электричек, но и развития скоростных магистралей как между агломерациями, так и внутри них, - и новые маршруты.
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