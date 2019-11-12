Медведев отметил рост числа пассажиров РЖД

"Число пассажиров растет, и это хорошая тенденция. По итогам этого года мы прогнозируем рекордные показатели - почти 1,2 миллиарда человек", - сказал Медведев на совещании.

Он отметил, что необходимо обновлять инфраструктуру, чтобы гарантировать пассажирам комфорт и безопасность - а это зависит не только от новых вагонов и электричек, но и развития скоростных магистралей как между агломерациями, так и внутри них, - и новые маршруты.