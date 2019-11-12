В ЛНР обвинили зарубежные СМИ в подготовке постановочных сюжетов в Донбассе

ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских и иностранных журналистов в подготовке постановочных сюжетов в Донбассе.
"Командование операции Объединенных сил (ООС) продолжает активно привлекать в зону операции подконтрольные СМИ и зарубежные информагентства для подготовки материалов, компрометирующих подразделения Народной милиции", - заявил журналистам во вторник официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
По его словам, в зону ответственности 59 бригады украинских силовиков, с позиций которых минувшие сутки велся огонь по территории ЛНР, прибыли группы журналистов телеканалов ICTV, "Украина" и NewsOne, а также корреспонденты зарубежных информагентств Agence France-Presse, New York Times, Associated Press в сопровождении офицеров 74 центра информационно-психологических операций.
"Подразделения Народной милиции не реагируют на провокации противника и в полной мере выполняют условия перемирия", - добавил Осадчий.