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РИА Новости

В ЛНР обвинили зарубежные СМИ в подготовке постановочных сюжетов в Донбассе

14:40 12.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские журналисты
Украинские журналисты
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские журналисты. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских и иностранных журналистов в подготовке постановочных сюжетов в Донбассе.

"Командование операции Объединенных сил (ООС) продолжает активно привлекать в зону операции подконтрольные СМИ и зарубежные информагентства для подготовки материалов, компрометирующих подразделения Народной милиции", - заявил журналистам во вторник официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

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По его словам, в зону ответственности 59 бригады украинских силовиков, с позиций которых минувшие сутки велся огонь по территории ЛНР, прибыли группы журналистов телеканалов ICTV, "Украина" и NewsOne, а также корреспонденты зарубежных информагентств Agence France-Presse, New York Times, Associated Press в сопровождении офицеров 74 центра информационно-психологических операций.
"Подразделения Народной милиции не реагируют на провокации противника и в полной мере выполняют условия перемирия", - добавил Осадчий.
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Яков ОсадчийУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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