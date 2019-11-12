Евросоюз считает вотум недоверия кабмину Молдавии "тревожным сигналом"

Парламент Молдавии на заседании во вторник голосами 63 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду.
"Вотум недоверия правительству по вопросам, касающимся процесса найма генпрокурора, посылает тревожные сигналы для процесса реформ в стране", - говорится в заявлении.
В ЕС отметили, что правящая коалиция уже "приступила к ряду инициатив в области борьбы с коррупцией, в сфере независимости судебной системы и расследования случаев банковского мошенничества".
"Необходимость в таких реформах не исчезла с голосованием против правительства", - отмечается в сообщении.
В нем также говорится, что "ЕС привержен сотрудничеству с теми в республике, кто поддерживает процесс реформ". "Мы будем и впредь строить наши отношения с Молдавией на принципе уважения верховенства права и демократических стандартов", - заявили в дипслужбе.