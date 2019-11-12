Евросоюз считает вотум недоверия кабмину Молдавии "тревожным сигналом"

БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. ЕС считает вотум недоверия правительству Молдавии "тревожным сигналом" для процесса реформ в республике, говорится в заявлении европейской дипслужбы.

Парламент Молдавии на заседании во вторник голосами 63 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду

"Вотум недоверия правительству по вопросам, касающимся процесса найма генпрокурора, посылает тревожные сигналы для процесса реформ в стране", - говорится в заявлении.

В ЕС отметили, что правящая коалиция уже "приступила к ряду инициатив в области борьбы с коррупцией, в сфере независимости судебной системы и расследования случаев банковского мошенничества".

"Необходимость в таких реформах не исчезла с голосованием против правительства", - отмечается в сообщении.