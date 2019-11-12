Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T18:41Z
https://ria.ru/20191112/1560847528.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156085/96/1560859640_0:205:3187:1998_1036x0_80_0_0_baf9f7ca6501262f23e5d4dd451266eb.jpg
РИА Новости

Евросоюз считает вотум недоверия кабмину Молдавии "тревожным сигналом"

14:38 12.11.2019 (обновлено: 18:41 12.11.2019)
612
© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкПремьер-министр Молдавии Майя Санду выступает на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. 12 ноября 2019
Премьер-министр Молдавии Майя Санду выступает на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. 12 ноября 2019
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Молдавии Майя Санду выступает на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. 12 ноября 2019
БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. ЕС считает вотум недоверия правительству Молдавии "тревожным сигналом" для процесса реформ в республике, говорится в заявлении европейской дипслужбы.
Парламент Молдавии на заседании во вторник голосами 63 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду.
"Вотум недоверия правительству по вопросам, касающимся процесса найма генпрокурора, посылает тревожные сигналы для процесса реформ в стране", - говорится в заявлении.
В ЕС отметили, что правящая коалиция уже "приступила к ряду инициатив в области борьбы с коррупцией, в сфере независимости судебной системы и расследования случаев банковского мошенничества".
"Необходимость в таких реформах не исчезла с голосованием против правительства", - отмечается в сообщении.
В нем также говорится, что "ЕС привержен сотрудничеству с теми в республике, кто поддерживает процесс реформ". "Мы будем и впредь строить наши отношения с Молдавией на принципе уважения верховенства права и демократических стандартов", - заявили в дипслужбе.
Премьер-министр Молдавии Майя Санду на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. 12 ноября 2019
13:52
Парламент Молдавии отправил в отставку правительство Санду
3101121
Обсудить 1
Майя СандуЕвросоюзМолдавияВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Молдавии Майя Санду выступает на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. 12 ноября 2019
Парламент Молдавии предал правительство, считает Санду
Премьер-министр Молдавии Майя Санду на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. 12 ноября 2019
Парламент Молдавии отправил в отставку правительство Санду
Президент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии предложил парламенту выбрать нового кандидата в премьеры
Телеведущая Елена Малышева
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
Белая крыса
Прогноз на год Белой Крысы: гороскоп для знаков Зодиака на 2020-й
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Результаты опроса жителей Донбасса повергли Киев в шок
Так художник представил себе взаимодействия электронов внутри сверхпроводящего графена
Сибирские ученые создали композитный материал для гибкой электроники
Сторонники премьер-министра Молдавии Майи Санду у здания парламента Молдавии в Кишиневе. 12 ноября 2019
В Кишиневе сотни человек пришли к зданию парламента
Надежда Савченко в Броварском районном суде
Савченко призвала Зеленского "не быть лохом"
Ситуация на месте гибели женщины и ребенка в Москве
В Москве женщина совершила суицид, попытавшись при этом убить детей
Сварка труб для газопровода Северный поток-2 на судне Solitaire в Финском заливе. 15 октября 2018
Закон Мерфи: "Северный поток — 2" снова столкнулся с препятствием
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Соколов рассказал подробности убийства аспирантки Ещенко
Задержанные украинские корабли доставлены в порту Керчи
Дипломат: Трамп запретил комментировать инцидент в Керченском проливе
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
В Кремле оценили предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде
Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:57СК предъявил обвинение ранее судимому Вересову после угроз судье Мосгорсуда
18:53Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
18:36Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
18:33В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
18:31Ереван сообщил о гибели армянских католических священников в Сирии
18:31СМИ: В Таиланде отставной генерал полиции застрелил двух человек в суде
18:29Министр культуры Франции посетит Москву в декабре
18:20Жильцов горящих Морозовских казарм в Твери разместят во временное жилье
18:20Театральный фестиваль NET впервые пройдет сразу в Москве и Петербурге
18:15Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского
18:15В США студент получил ответ на письмо в бутылке, брошенной в океан
18:13Аудиторы отметили успех природоохранных мер Nord Stream 2
18:13Блогер Синица будет отбывать наказание в Костромской области
18:07В Твери локализовали пожар в одном из зданий Морозовских казарм
18:07Могерини назвала сотрудничество с НАТО важным для безопасности
18:04Грызлов: размещение Нацгвардии Украины на участках отвода сил неприемлемо
Лента новостейМолния