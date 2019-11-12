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РИА Новости

Ростуризм: средний чек иностранного туриста в России должен вырасти вдвое

16:05 12.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновТуристы на Красной площади в Москве
Туристы на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Средний чек иностранных туристов, приезжающих в Россию, должен увеличиться в ближайшие годы в два раза, заявил советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.
Он отметил, что сейчас эта цифра не всегда впечатляющая — 600-700 долларов. Акцент в новой стратегии развития туризма в России до 2035 года сделан на увеличении среднего чека для иностранного гостя, добавил эксперт.
"Мы понимаем, что турист может тратить гораздо большие деньги, — подчеркнул Горин.
По его словам, "задача состоит в том, чтобы увеличить средний чек за поездку с учетом дополнительных трат до 1,3-1,5 тысячи долларов на человека".
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