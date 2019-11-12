Ростуризм: средний чек иностранного туриста в России должен вырасти вдвое

Туристы на Красной площади в Москве

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Средний чек иностранных туристов, приезжающих в Россию, должен увеличиться в ближайшие годы в два раза, заявил советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.

Он отметил, что сейчас эта цифра не всегда впечатляющая — 600-700 долларов. Акцент в новой стратегии развития туризма в России до 2035 года сделан на увеличении среднего чека для иностранного гостя, добавил эксперт.

"Мы понимаем, что турист может тратить гораздо большие деньги, — подчеркнул Горин.