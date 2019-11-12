У берегов Франции спасли мигранта, пытавшегося вплавь пересечь Ла-Манш

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Экипаж парома Pride of Canterbury, находившегося недалеко от французского города Экипаж парома Pride of Canterbury, находившегося недалеко от французского города Кале , спас мигранта, пытавшегося пересечь вплавь пролив Ла-Манш в гидрокостюме, сообщает морская префектура зоны Ла-Манша и Северного моря

В понедельник экипаж парома сообщил в местную спасательную службу, что в море, примерно в 20 километрах к северу от Кале, находится мужчина.

"Паром развернулся и забрал из моря на борт мужчину, мигранта в возрасте около 30 лет в гидрокостюме. У него было зафиксировано серьезное переохлаждение", - говорится в заявлении префектуры.

Через некоторое время экипаж парома передал мужчину на борт вертолета французских ВМС, который транспортировал его в больницу города Кале.