Лавров призвал к диалогу между Дамаском и курдами в Сирии

"Курды в Сирии должны участвовать в политическом диалоге по Сирии. Но курды должны быть последовательны. Если с начала конфликта они решили, что они могут двигаться с поддержкой США, когда они объявили о создании Федерации Рожава, и что их будут поддерживать США в сепаратистских движениях - это было их решение. Мы пытались объяснить им и правительству, что важно начать диалог между властями Дамаска и курдами. Курды не были в этом заинтересованы. Они были убеждены, что их всегда будут поддерживать США", - сказал Лавров.