Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение
2019-11-12T14:24Z
https://ria.ru/20191112/1560846828.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155641/90/1556419016_0:89:2868:1702_1036x0_80_0_0_a7a34b5e49bbebceeeda7144231f9855.jpg
РИА Новости

"Юнипро" вложила 32 млрд рублей в третий энергоблок Березовской ГРЭС

14:24 12.11.2019
61
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПроцесс производства российских банкнот
Процесс производства российских банкнот
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. "Юнипро" инвестировала 32 миллиарда рублей в проект по вводу в эксплуатацию третьего энергоблока Березовской ГРЭС (Красноярский край), следует из презентации компании.

"Бюджет проекта: уже инвестировано 32 миллиарда рублей, осталось инвестировать восемь миллиардов рублей", — указывается в презентации.

В феврале 2016 года в котельном отделении третьего энергоблока Березовской ГРЭС произошел пожар, повреждения получил котел. В марте "Юнипро" увеличила оценку инвестиций в восстановление после аварии третьего блока с 36 миллиардов рублей до 40 миллиардов рублей. Ввод блока в эксплуатацию ожидается в конце первого квартала 2020 года.
"Юнипро" занимается производством и продажей электрической энергии и мощности. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ. 83,73% акций "Юнипро" принадлежит международному энергетическому концерну Uniper SE.
Знак процента
14:21Теплоснабжение
Чистая прибыль "Юнипро" по МСФО за 9 месяцев выросла на 22%
000000
Обсудить 0
ТеплоснабжениеЭкономика
Рекомендуем
Знак процента
Чистая прибыль "Юнипро" по МСФО за 9 месяцев выросла на 22%
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
Регуляторы в РФ и США могут одобрить покупку Fortum акций Uniper в марте
Певец Максим Леонидов
Максим Леонидов: "Всегда занимаюсь только тем, за что могу отвечать"
Города России. Биробиджан
Запасов угля для котельных в ЕАО хватит на месяц, заявили власти
Вид города Владикавказа
Северная Осетия привлекла около 900 млн рублей по программе развития СКФО
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции Об итогах основного периода ЕГЭ-2019 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Голикова отметила важность развития генетических технологий в России
Посетители конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ) в Москве у монитора с презентацией суперкомпьютера Кристофари
Суперкомпьютер в облаке
Мост через реку Воронеж в Липецке
Липецкий ТЭК получил паспорт готовности к зиме
Балаклавская ТЭС в Крыму
В Минэнерго назвали условие допуска зарубежных компаний до модернизации ТЭС
Ноутбук
Объем распродаж в "День холостяков" на Tmall превысил $38 млрд
Инсталляция AIJ на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey в Москве
Искусственный интеллект: Россия на пороге прорыва
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание в поезде Новосибирск-Барнаул. 12 ноября 2019
Медведев отметил необходимость повышения эффективности РЖД
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
Комарова: поддержка нефтяной отрасли нужна для диверсификации экономики
Городская дума и Администрация Барнаула
В Барнауле устранили аварию на трубопроводе
Салехард
В ЯНАО почти 70 семей с детьми расселят из балков в 2020 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:57СК предъявил обвинение ранее судимому Вересову после угроз судье Мосгорсуда
18:53Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
18:36Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
18:33В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
18:31Ереван сообщил о гибели армянских католических священников в Сирии
18:31СМИ: В Таиланде отставной генерал полиции застрелил двух человек в суде
18:29Министр культуры Франции посетит Москву в декабре
18:20Жильцов горящих Морозовских казарм в Твери разместят во временное жилье
18:20Театральный фестиваль NET впервые пройдет сразу в Москве и Петербурге
18:15Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского
18:15В США студент получил ответ на письмо в бутылке, брошенной в океан
18:13Аудиторы отметили успех природоохранных мер Nord Stream 2
18:13Блогер Синица будет отбывать наказание в Костромской области
18:07В Твери локализовали пожар в одном из зданий Морозовских казарм
18:07Могерини назвала сотрудничество с НАТО важным для безопасности
18:04Грызлов: размещение Нацгвардии Украины на участках отвода сил неприемлемо
Лента новостейМолния