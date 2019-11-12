"Юнипро" вложила 32 млрд рублей в третий энергоблок Березовской ГРЭС

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. "Юнипро" инвестировала 32 миллиарда рублей в проект по вводу в эксплуатацию третьего энергоблока Березовской ГРЭС (Красноярский край), следует из презентации компании.

В феврале 2016 года в котельном отделении третьего энергоблока Березовской ГРЭС произошел пожар, повреждения получил котел. В марте "Юнипро" увеличила оценку инвестиций в восстановление после аварии третьего блока с 36 миллиардов рублей до 40 миллиардов рублей. Ввод блока в эксплуатацию ожидается в конце первого квартала 2020 года.