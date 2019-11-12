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РИА Новости

На Кубани начали проверку в связи с лесными пожарами

14:22 12.11.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ Кубань во время тушения пожара
Сотрудник МЧС РФ Кубань во время тушения пожара
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 12 ноя - РИА Новости. Прокуратура начала проверку в связи с пожарами на территории Афипского лесничества, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.
"Прокуратурой Северского района организована проверка по факту возникновения лесных пожаров на территории Афипского лесничества. Основными задачами проверки… являются установление причин возгорания лиственной подложки, а также оценка полноты мер, принятых уполномоченными органами для ликвидации очагов возгорания и недопущения распространения огня", - отмечается в релизе.
Ранее ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю сообщало о борьбе с пожарами в Северском районе Кубани, там был развернут оперативный штаб, привлекалась авиация. Местные власти организовали круглосуточный мониторинг. Было решено привлечь специалистов с горноспасательной подготовкой к тушению пожаров на склонах и в местах со сложной рельефной местностью. Местные власти с ссылкой на данные лесопожарного центра в понедельник сообщили, что общая площадь, пройденная огнём, составляет 100 гектаров. По состоянию на утро вторника, на территории Северского района действуют три очага природных пожаров, два из них локализованы. За сутки удалось ликвидировать четыре очага.
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КубаньМЧС РФСеверский районКраснодарский крайПроисшествия
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