На Кубани начали проверку в связи с лесными пожарами

"Прокуратурой Северского района организована проверка по факту возникновения лесных пожаров на территории Афипского лесничества. Основными задачами проверки… являются установление причин возгорания лиственной подложки, а также оценка полноты мер, принятых уполномоченными органами для ликвидации очагов возгорания и недопущения распространения огня", - отмечается в релизе.

Региональный главк МЧС объявил о введении особого противопожарного режима в 14 районах Кубани, и частично особого – ещё в 11. В Туапсинском районе местные власти установили запрет на посещение лесов и лесопарковых зон, разведение костров, сжигание листвы и мусора.