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РИА Новости

Парагвайские авиационные власти подтвердили вылет Моралеса в Мексику

14:17 12.11.2019 (обновлено: 14:21 12.11.2019)
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© Фото : страница главы МИД Мексики в TwitterЭво Моралес вылетел из Боливии в Мексику
Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику
© Фото : страница главы МИД Мексики в Twitter
Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес после промежуточной посадки в парагвайской столице Асунсьоне вылетел в Мексику, сообщил глава Национального управления гражданской авиации Парагвая (DINAC) Эдгар Мельгарехо.
Ранее пресс-служба парагвайского международного аэропорта подтвердила РИА Новости, что направленный за Моралесом самолет вылетел в Мексику, но не уточнила, находится ли на борту самолета сам экс-президент.
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"Самолет мексиканских ВВС, на борту которого находился Эво Моралес, приземлился в нашей стране в 01.35 (07.35 мск) и продолжил полет в 04.56 (11.00 мск). Мы не имели чести видеть президента Моралеса. Ни он, ни члены экипажа не выходили из самолета", - цитирует главу управления радио Universo 970 АМ.
Ранее сообщалось, что самолет, на борту которого находился Моралес, совершил посадку в Парагвае. Как сообщает издание ABC Color, по некоторым данным, решение совершить посадку в Парагвае было принято в связи с тем, что диспетчеры Перу, Чили и Бразилии не дали разрешение на пролет в их воздушном пространстве.
Изначально предполагалось, что самолет с Моралесом дозаправится в Перу, что было уже санкционировано властями этой страны. Однако позже боливийские СМИ написали, что вылет задержался из-за нового согласования маршрута лайнера.
На состоявшихся 20 октября выборах президент Боливии Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената.
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Смена власти в БоливииЭво МоралесПарагвайБоливияПеруМексикаВ мире
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