Парагвайские авиационные власти подтвердили вылет Моралеса в Мексику

© Фото : страница главы МИД Мексики в Twitter Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику

Ранее пресс-служба парагвайского международного аэропорта подтвердила РИА Новости, что направленный за Моралесом самолет вылетел в Мексику, но не уточнила, находится ли на борту самолета сам экс-президент.

"Самолет мексиканских ВВС, на борту которого находился Эво Моралес, приземлился в нашей стране в 01.35 (07.35 мск) и продолжил полет в 04.56 (11.00 мск). Мы не имели чести видеть президента Моралеса. Ни он, ни члены экипажа не выходили из самолета", - цитирует главу управления радио Universo 970 АМ.

Ранее сообщалось, что самолет, на борту которого находился Моралес, совершил посадку в Парагвае. Как сообщает издание ABC Color , по некоторым данным, решение совершить посадку в Парагвае было принято в связи с тем, что диспетчеры Перу, Чили и Бразилии не дали разрешение на пролет в их воздушном пространстве.

Изначально предполагалось, что самолет с Моралесом дозаправится в Перу , что было уже санкционировано властями этой страны. Однако позже боливийские СМИ написали, что вылет задержался из-за нового согласования маршрута лайнера.