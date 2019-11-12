В Магнитогорске арестовали мужчину, обвиняемого в смерти журналиста

ЧЕЛЯБИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Житель Житель Магнитогорска арестован по обвинению в избиении журналиста газеты "Магнитогорский металл" Михаила Скуридина, впоследствии скончавшегося в больнице.

По данным полиции, 31 марта по улице Ворошилова в районе нерегулируемого пешеходного перехода в результате конфликта водитель избил пешехода и уехал. Как сообщала газета "Магнитогорский металл", пострадавший, обозреватель издания Михаил Скуридин, получил серьезные травмы. Спустя почти два месяца он скончался в больнице.

По данным СУСК РФ по Челябинской области , было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). "Был установлен 41-летний житель Магнитогорска, причастный к совершению преступления. Мужчине предъявлено обвинение", - говорится в релизе СУСК.

По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в сообщении.