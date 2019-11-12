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РИА Новости

В Магнитогорске арестовали мужчину, обвиняемого в смерти журналиста

14:16 12.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКоридор в учреждении службы исполнения наказаний
Коридор в учреждении службы исполнения наказаний
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Коридор в учреждении службы исполнения наказаний. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Житель Магнитогорска арестован по обвинению в избиении журналиста газеты "Магнитогорский металл" Михаила Скуридина, впоследствии скончавшегося в больнице.
По данным полиции, 31 марта по улице Ворошилова в районе нерегулируемого пешеходного перехода в результате конфликта водитель избил пешехода и уехал. Как сообщала газета "Магнитогорский металл", пострадавший, обозреватель издания Михаил Скуридин, получил серьезные травмы. Спустя почти два месяца он скончался в больнице.
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По данным СУСК РФ по Челябинской области, было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). "Был установлен 41-летний житель Магнитогорска, причастный к совершению преступления. Мужчине предъявлено обвинение", - говорится в релизе СУСК.
По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в сообщении.
Следствие поясняет, что в ходе работы было допрошено более 30 свидетелей, на причастность к преступлению проверены владельцы более 250 автомашин, также просмотрены записи более 20 видеокамер.
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МагнитогорскРоссияПроисшествия
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