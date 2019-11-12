В Косово заявили, что готовы к договору с Сербией ради членства в ООН

БЕЛГРАД, 12 ноя – РИА Новости. Глава самопровозглашенной республики Косово ЕС и ООН. Глава самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что готов продолжить диалог с властями Сербии ради взаимного признания и вступления Приштины в НАТО

Президент самопровозглашенной республики Косово находится на Форуме мира в Париже, наряду с многочисленными лидерами других государств, в том числе, президентом Сербии Александром Вучичем . На полях мероприятия косовский лидер встретился с Макроном и заявил ему о готовности к переговорам с Белградом.

"Мы готовы продолжить диалог с Сербией и достичь окончательного мирного соглашения, которое принесет взаимное признание и членство в ООН. Это означает завершение международной консолидации (самопровозглашенного – ред.) Косово", - цитирует пресс-служба Тачи.

"У Косово есть только одна цель – вступление в НАТО и ЕС. Ничто не может поколебать эту цель и нас самих на этом пути", - заявил он.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.