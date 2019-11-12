В Косово заявили, что готовы к договору с Сербией ради членства в ООН

БЕЛГРАД, 12 ноя – РИА Новости. Глава самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что готов продолжить диалог с властями Сербии ради взаимного признания и вступления Приштины в НАТО, ЕС и ООН.
Президент самопровозглашенной республики Косово находится на Форуме мира в Париже, наряду с многочисленными лидерами других государств, в том числе, президентом Сербии Александром Вучичем. На полях мероприятия косовский лидер встретился с Макроном и заявил ему о готовности к переговорам с Белградом.
"Мы готовы продолжить диалог с Сербией и достичь окончательного мирного соглашения, которое принесет взаимное признание и членство в ООН. Это означает завершение международной консолидации (самопровозглашенного – ред.) Косово", - цитирует пресс-служба Тачи.
"У Косово есть только одна цель – вступление в НАТО и ЕС. Ничто не может поколебать эту цель и нас самих на этом пути", - заявил он.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Однако после введения в ноябре 2018 года властями в Приштине торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины, диалог был приостановлен.
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