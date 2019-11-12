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РИА Новости

Каталонские радикалы собираются блокировать границу Испании и Франции

14:12 12.11.2019
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© AP Photo / Emilio MorenattiАкция протеста в Барселоне
Акция протеста в Барселоне
© AP Photo / Emilio Morenatti
МАДРИД, 12 ноя – РИА Новости. Каталонские радикалы собираются блокировать дорожное движение между Испанией и Францией в еще одной точке – в Стране басков, следует из сообщения движения "Демократическое цунами".
"Демократическое цунами" призывает закрыть границу между Испанским и Французским государствами. В Каталонии и Стране басков политический конфликт, не разрешенный Испанским государством", - говорится в заявлении движения. Акцию планируется начать вечером на трассе A-8 в приграничном муниципалитете Ойярсун (провинция Гипускоа, Страна басков).
В понедельник утром несколько сот радикалов перекрыли движение на трассе AP-7, в приграничном районе Ла-Жункера (провинция Жирона, автономное сообщество Каталония). На границе скопилось множество фур, на объездных путях образовались пробки. Утром французская полиция оттеснила радикалов с французской территории, применив силу. По меньшей мере 19 человек получили ранения и травмы, еще около двадцати человек задержаны, сообщает телеканал 24 Horas. После этого радикалы начали блокировку другой дороги в этом районе – национальной трассы N2. Туда прибыли подразделения испанской полиции.
Радикалы также объявили о проведении акции протеста у здания французского консульства в Барселоне.
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На прошлой неделе "Демократическое цунами", которое стоит за массовыми беспорядками в автономном сообществе и может быть признано Национальным судом Испании "преступной организацией террористического толка", объявило, что сразу после парламентских выборов в Испании намерено начать акции протеста. Акции, заявили тогда в движении, будут проходить с 11 по 13 ноября.
Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих признали виновными в неподчинении, они получили штрафы. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.
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