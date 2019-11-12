Каталонские радикалы собираются блокировать границу Испании и Франции

МАДРИД, 12 ноя – РИА Новости. Каталонские радикалы собираются блокировать дорожное движение между Испанией и Францией в еще одной точке – в Стране басков, следует из сообщения движения "Демократическое цунами".

"Демократическое цунами" призывает закрыть границу между Испанским и Французским государствами. В Каталонии и Стране басков политический конфликт, не разрешенный Испанским государством", - говорится в заявлении движения. Акцию планируется начать вечером на трассе A-8 в приграничном муниципалитете Ойярсун (провинция Гипускоа, Страна басков).

В понедельник утром несколько сот радикалов перекрыли движение на трассе AP-7, в приграничном районе Ла-Жункера (провинция Жирона, автономное сообщество Каталония). На границе скопилось множество фур, на объездных путях образовались пробки. Утром французская полиция оттеснила радикалов с французской территории, применив силу. По меньшей мере 19 человек получили ранения и травмы, еще около двадцати человек задержаны, сообщает телеканал 24 Horas. После этого радикалы начали блокировку другой дороги в этом районе – национальной трассы N2. Туда прибыли подразделения испанской полиции.

Радикалы также объявили о проведении акции протеста у здания французского консульства в Барселоне

На прошлой неделе "Демократическое цунами", которое стоит за массовыми беспорядками в автономном сообществе и может быть признано Национальным судом Испании "преступной организацией террористического толка", объявило, что сразу после парламентских выборов в Испании намерено начать акции протеста. Акции, заявили тогда в движении, будут проходить с 11 по 13 ноября.