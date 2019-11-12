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РИА Новости

В Госдуме оценили перспективы проекта о снижении пенсионного возраста в ДФО

14:05 12.11.2019 (обновлено: 14:48 12.11.2019)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Законопроект о снижении пенсионного возраста в Дальневосточном федеральном округе уже внесен в Госдуму, однако его перспективы с учетом отрицательного отзыва правительства России туманны, считает глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Ранее председатель комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов сообщил "Известиям", что обратился в правительство с инициативой вернуть жителям Дальневосточного федерального округа прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин. По его словам, это обусловлено высоким оттоком жителей из северных регионов, который заметно вырос после пенсионной реформы.
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На Колыме депутаты поддержали идею снизить пенсионный возраст в ДФО
В июле этого года Харитонов и его коллега из КПРФ Алексей Корниенко внесли в Госдуму законопроект, которым предлагалось для дальневосточников, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при наличии необходимого стажа установить возраст выхода на пенсию по старости для мужчин - 55 лет, для женщин - 50 лет. Для остальных жителей Дальневосточного федерального округа при наличии необходимого стажа предлагалось установить возраст выхода на пенсию по старости для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет. Правительство проект не поддержало.
"Каждая фракция определяет список приоритетных законопроектов, этот проект в качестве приоритетного определен не был. Учитывая, что в повестке - около 30 законопроектов, рекомендованных комитету к рассмотрению, мы готовим в обязательном порядке те, которые определены как приоритетные", - пояснил Нилов РИА Новости.
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В Совфеде не согласились с идеей вернуть прежний пенсионный возраст в ДФО
При этом он напомнил, что по вторникам пленарные заседания Госдумы были продлены на час, чтобы депутаты успевали рассмотреть приоритетные законопроекты фракций, рекомендованные профильными комитетами ГД к отклонению. По словам Нилова, у фракции КПРФ есть возможность обозначить проект Харитонова как приоритетный.
"В любом случае он (законопроект) будет планово рассмотрен, но учитывая позицию правительства, что необходимо определить источник финансирования и указать его в соответствии с Бюджетным кодексом, полагаю, перспективы его достаточно размыты", - заявил глава думского комитета.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
12:26
В Кремле не стали обсуждать предложения снизить пенсионный возраст в ДФО
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Дальний ВостокЯрослав НиловГосдума РФДальневосточный ФООбщество
Популярные комментарии
Пока, видимо, всё идет по плану - народ искоренить, землю продать...
12 ноября, 14:28
rrustamguru
7002803
Не для этого Масква отнимала какие смогла льготы у дальневосточников, чтобы потом возраст снижать. Хотя средняя продолжительность жизни у мужчин здесь ниже пенсионного возраста. А з/п с условными надбавками и районнным коэффициентом ниже чем в столице. А затраты выше.
12 ноября, 14:21
ЛКЛысый Кучерявый
5501313
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