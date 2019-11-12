В Госдуме оценили перспективы проекта о снижении пенсионного возраста в ДФО

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Законопроект о снижении пенсионного возраста в Законопроект о снижении пенсионного возраста в Дальневосточном федеральном округе уже внесен в Госдуму , однако его перспективы с учетом отрицательного отзыва правительства России туманны, считает глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов

Ранее председатель комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов сообщил "Известиям", что обратился в правительство с инициативой вернуть жителям Дальневосточного федерального округа прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин. По его словам, это обусловлено высоким оттоком жителей из северных регионов, который заметно вырос после пенсионной реформы.

В июле этого года Харитонов и его коллега из КПРФ Алексей Корниенко внесли в Госдуму законопроект, которым предлагалось для дальневосточников, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при наличии необходимого стажа установить возраст выхода на пенсию по старости для мужчин - 55 лет, для женщин - 50 лет. Для остальных жителей Дальневосточного федерального округа при наличии необходимого стажа предлагалось установить возраст выхода на пенсию по старости для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет. Правительство проект не поддержало.

"Каждая фракция определяет список приоритетных законопроектов, этот проект в качестве приоритетного определен не был. Учитывая, что в повестке - около 30 законопроектов, рекомендованных комитету к рассмотрению, мы готовим в обязательном порядке те, которые определены как приоритетные", - пояснил Нилов РИА Новости.

При этом он напомнил, что по вторникам пленарные заседания Госдумы были продлены на час, чтобы депутаты успевали рассмотреть приоритетные законопроекты фракций, рекомендованные профильными комитетами ГД к отклонению. По словам Нилова, у фракции КПРФ есть возможность обозначить проект Харитонова как приоритетный.