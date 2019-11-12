Володин сравнил проволочку в законотворчестве с преступлением

"Учитывая, что в выступлении Валерия Карловича (Гартунга) прозвучала информация о проволочках и отсутствии ответа на обращение руководителя фракции по законопроектам, инициированным фракцией "Справедливая Россия", от правительства. Просьба взять на контроль и разобраться, как можно быстрее прислать либо положительные, либо отрицательные отзывы. Должен быть ответ. У нас ведь проблема не в том, что мы требуем обязательно нас поддержать, а проблема в том, что позиции нет, а она должна быть сформулирована", - сказал Володин на пленарном заседании, обращаясь к полномочному представителю правительства в Госдуме Александру Синенко.