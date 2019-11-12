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РИА Новости

Володин сравнил проволочку в законотворчестве с преступлением

14:03 12.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Госдумы Вячеслав Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил представителя правительства в ГД Александра Синенко взять на контроль ситуацию с отсутствием отзывов кабмина на законопроекты, разработанные, в частности, депутатами "Справедливой России", отметив, что проволочка в законотворчестве, как и спешка, "преступлению подобна".
"Учитывая, что в выступлении Валерия Карловича (Гартунга) прозвучала информация о проволочках и отсутствии ответа на обращение руководителя фракции по законопроектам, инициированным фракцией "Справедливая Россия", от правительства. Просьба взять на контроль и разобраться, как можно быстрее прислать либо положительные, либо отрицательные отзывы. Должен быть ответ. У нас ведь проблема не в том, что мы требуем обязательно нас поддержать, а проблема в том, что позиции нет, а она должна быть сформулирована", - сказал Володин на пленарном заседании, обращаясь к полномочному представителю правительства в Госдуме Александру Синенко.
Он пояснил, что получив отзыв от правительства, депутат уже будет понимать, есть ли поддержка кабмина по законопроекту и в случае необходимости будет дорабатывать инициативу.
"Опять-таки ссылаясь на нашего коллегу (депутата Николая) Коломейцева, что спешка преступлению подобна в законотворчестве, то проволочка, наверно, тоже относится (к этому)", - сказал Володин.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
13 февраля, 05:55
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Александр СиненкоСправедливая РоссияГосдума РФВячеслав ВолодинМоскваПолитика
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