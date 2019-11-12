Лавров удивился, что Россию еще не обвинили в происходящем в Боливии

ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Россию постоянно обвиняют во всем, что происходит в мире, странно, что еще не обвинили в ситуации в Боливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы привыкли к тому, что Россию считают заинтересованной во всем, что происходит в мире – отравление в Солсбери, Brexit, Каталония. Недавно нас упоминали в контексте ситуации в Чили... Я думал, почему же нас не упоминают в отношении событий в Ираке, Ливане и сейчас в Боливии? Нас не обвинили в происходящем в Боливии, это на самом деле странно. Что-то происходит в умах тех, кто обычно создает геополитическую повестку", - сказал Лавров, выступая на Парижском форуме мира, который проводится по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона.
На состоявшихся 20 октября выборах президент Боливии Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Доклад Организации американских государств о нарушениях в ходе выборов вызвал новую волну протестов. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего тот объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената.