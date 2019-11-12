Лавров удивился, что Россию еще не обвинили в происходящем в Боливии

"Мы привыкли к тому, что Россию считают заинтересованной во всем, что происходит в мире – отравление в Солсбери, Brexit, Каталония. Недавно нас упоминали в контексте ситуации в Чили... Я думал, почему же нас не упоминают в отношении событий в Ираке, Ливане и сейчас в Боливии? Нас не обвинили в происходящем в Боливии, это на самом деле странно. Что-то происходит в умах тех, кто обычно создает геополитическую повестку", - сказал Лавров, выступая на Парижском форуме мира, который проводится по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона.