Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T14:01Z
https://ria.ru/20191112/1560845931.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155884/99/1558849979_0:276:2321:1581_1036x0_80_0_0_78c1c7a168e520e85982dac79461881b.jpg
РИА Новости

Лавров удивился, что Россию еще не обвинили в происходящем в Боливии

14:00 12.11.2019 (обновлено: 14:01 12.11.2019)
1463
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Россию постоянно обвиняют во всем, что происходит в мире, странно, что еще не обвинили в ситуации в Боливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы привыкли к тому, что Россию считают заинтересованной во всем, что происходит в мире – отравление в Солсбери, Brexit, Каталония. Недавно нас упоминали в контексте ситуации в Чили... Я думал, почему же нас не упоминают в отношении событий в Ираке, Ливане и сейчас в Боливии? Нас не обвинили в происходящем в Боливии, это на самом деле странно. Что-то происходит в умах тех, кто обычно создает геополитическую повестку", - сказал Лавров, выступая на Парижском форуме мира, который проводится по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона.
Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес на совместной пресс-конференции
08:00
"Давление на Россию будет велико". О последствиях отставки Эво Моралеса
На состоявшихся 20 октября выборах президент Боливии Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Доклад Организации американских государств о нарушениях в ходе выборов вызвал новую волну протестов. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего тот объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената.
37120323
Обсудить 3
Смена власти в БоливииСергей ЛавровБоливияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон заявил, что мир переживает кризис международной системы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров пошутил о "подготовке" России к президентским выборам в США
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД России прокомментировал ситуацию в Боливии
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД России поддержали попытки премьера Ливана сформировать правительство
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Ушаков рассказал, когда примут решение о саммите в "нормандском формате"
Президент США Дональд Трамп
Ушаков рассказал, от чего зависит приезд Трампа в Москву на 75-летие Победы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал, почему сорвалась сделка России и США по Сирии в 2013 году
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
В Кремле оценили предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
Телеведущая Елена Малышева
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Результаты опроса жителей Донбасса повергли Киев в шок
Американский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения
США хотят отрезать часть Сирии, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия и Армения намерены противостоять попыткам переписать историю
Заместитель председателя Госсовета КНР Ван Цишань
В Китае заявили о желании установить новые международные отношения
Дмитрий Рогозин
Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
Киселев назвал возбуждение на Украине дел против Соловьева позорным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:02В ДНР поддержали предложение ОБСЕ о новых участках отвода сил в Донбассе
18:57СК предъявил обвинение ранее судимому Вересову после угроз судье Мосгорсуда
18:53Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
18:36Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
18:33В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
18:31Ереван сообщил о гибели армянских католических священников в Сирии
18:31СМИ: В Таиланде отставной генерал полиции застрелил двух человек в суде
18:29Министр культуры Франции посетит Москву в декабре
18:20Жильцов горящих Морозовских казарм в Твери разместят во временное жилье
18:20Театральный фестиваль NET впервые пройдет сразу в Москве и Петербурге
18:15Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского
18:15В США студент получил ответ на письмо в бутылке, брошенной в океан
18:13Аудиторы отметили успех природоохранных мер Nord Stream 2
18:13Блогер Синица будет отбывать наказание в Костромской области
18:07В Твери локализовали пожар в одном из зданий Морозовских казарм
18:07Могерини назвала сотрудничество с НАТО важным для безопасности
Лента новостейМолния