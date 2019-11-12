Меркель оценила вероятность одобрения сделки по Brexit в Лондоне

"Мы живем в многополярном мире, и этот мир, кажется, - должна откровенно сказать, я этим очень обеспокоена, - скатывается в протекционистские конфликты, вместо кооперации и совместной работы", - заявила Меркель на Конференции германских работодателей в Берлине.

Она напомнила, что когда страны мира боролись с экономическим и финансовым кризисом 2008-2009 года, появилась "Большая двадцатка" как форум, обеспечивающий совместную работу крупнейших промышленных стран. По ее словам, этот подход не продержался долго, напротив, "было движение вспять". Меркель отметила, что Германия выступает за такое тесное сотрудничество ведущих экономик мира, потому что страна непосредственно затронута последствиями, что может быть связано как с экономическими циклами, так и с вызовами в рамках немецкой экономики. Однако серьезнейшей угрозой экономике мира она назвала торговый конфликт между США и Китаем, а также выход Великобритании из ЕС.

"Я считаю, что у этого соглашения есть высокие шансы получить одобрение в Великобритании. Это было бы для нас всех хорошо", - заявила Меркель.

По ее словам, такое соглашение удалось выработать благодаря тому, что "было яснее, что нужно Великобритании".