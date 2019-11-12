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РИА Новости

Меркель оценила вероятность одобрения сделки по Brexit в Лондоне

13:59 12.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает высокой вероятность одобрения парламентом Великобритании сделки по выходу страны из Евросоюза.
"Мы живем в многополярном мире, и этот мир, кажется, - должна откровенно сказать, я этим очень обеспокоена, - скатывается в протекционистские конфликты, вместо кооперации и совместной работы", - заявила Меркель на Конференции германских работодателей в Берлине.
Она напомнила, что когда страны мира боролись с экономическим и финансовым кризисом 2008-2009 года, появилась "Большая двадцатка" как форум, обеспечивающий совместную работу крупнейших промышленных стран. По ее словам, этот подход не продержался долго, напротив, "было движение вспять". Меркель отметила, что Германия выступает за такое тесное сотрудничество ведущих экономик мира, потому что страна непосредственно затронута последствиями, что может быть связано как с экономическими циклами, так и с вызовами в рамках немецкой экономики. Однако серьезнейшей угрозой экономике мира она назвала торговый конфликт между США и Китаем, а также выход Великобритании из ЕС.
"Я считаю, что у этого соглашения есть высокие шансы получить одобрение в Великобритании. Это было бы для нас всех хорошо", - заявила Меркель.
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По ее словам, такое соглашение удалось выработать благодаря тому, что "было яснее, что нужно Великобритании".
Великобритания в 2016 провела референдум о выходе из Европейского союза. Процесс, который получил название Brexit, не завершился до сих пор из-за сложностей с согласованием условий выхода между Лондоном и Брюсселем и оппозицией политике правительства консерваторов в Великобритании. Последний компромиссный вариант условий выхода был достигнут в октябре, уже с 1 ноября Великобритания могла покинуть союз, но по просьбе Великобритании, которой вновь не удалось ратифицировать сделку по Brexit, выход был отложен до 31 января 2020 года.
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Выход Британии из ЕвросоюзаЕвросоюзПарламент ВеликобританииАнгела МеркельВеликобританияГерманияЛондонВ мире
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