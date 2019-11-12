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РИА Новости

Минтруд может привлечь частные медклиники к уходу за пожилыми

13:58 12.11.2019 (обновлено: 13:59 12.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Минтруд хочет привлечь частные медорганизации к уходу за россиянами старше 65 лет, следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является реализация пилотного проекта по оказанию медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше за счет вовлечения частных медицинских организаций", - говорится в проекте.
Согласно документу, в пилот, в частности, входит финансирование расходов субъектов на оказание первичной медико-санитарной медпомощи, не включенной в базовую программу ОМС, лицам в возрасте от 65 лет, частными медорганизациями амбулаторно, в том числе на дому, и в дневном стационаре.
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Здоровье - ОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФРоссияОбщество
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