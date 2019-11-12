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РИА Новости

Киселев назвал возбуждение на Украине дел против Соловьева позорным

13:55 12.11.2019 (обновлено: 15:44 12.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что на Украине продолжают преследовать журналистов. Так он прокомментировал возбуждение СБУ уголовных дел против российского телеведущего Владимира Соловьева.

"Очередной пример преследования и запугивания журналистов. На Украине, к сожалению, мало что меняется. Позорно", — сказал Киселев РИА Новости.

О том, что Служба безопасности Украины завела против Соловьева два уголовных дела по статье "Посягательство на территориальную целостность Украины", сообщил ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Максимальная санкция этой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Сам Соловьев заявил, что не удивлен этим преследованием, и напомнил, что не является гражданином Украины, а трансляция его программ в стране запрещена.
Ответ СБУ на запрос депутата Верховной рады Алексея Гончаренко об уголовных делах в отношении Владимира Соловьева
Ответ СБУ на запрос депутата Верховной рады Алексея Гончаренко об уголовных делах в отношении Владимира Соловьева
Ответ СБУ на запрос депутата Верховной рады Алексея Гончаренко об уголовных делах в отношении Владимира Соловьева
Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олег Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене. Больше года провел под стражей руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В конце августа его освободили из-под ареста, а в начале сентября он вернулся в Россию.
По данным украинского МВД, полиция только с января по сентябрь зафиксировала 158 преступлений против журналистов.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
13:36
Соловьев прокомментировал возбуждение на Украине уголовных дел против него
155102672974
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Служба безопасности УкраиныВладимир Соловьев (телеведущий)Дмитрий КиселевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Против ВВП слабо Украине, хотя его и на Украине и в ЕС и США в этом обвиняют)))
12 ноября, 14:25
РСРоман Славянский
251500213
За что уважать то??
12 ноября, 14:54
mdmiguel dios
20100222
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