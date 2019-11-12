Экс-начальниа тыла нижегородского МВД осудили за посредничество во взятке

"Уразалин и Дриц признаны виновными в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Приговором суда Уразалину назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы со штрафом в 60 миллионов рублей, Дрицу – в виде 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, штрафом в 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении.