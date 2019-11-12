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РИА Новости

Экс-начальниа тыла нижегородского МВД осудили за посредничество во взятке

13:54 12.11.2019 (обновлено: 14:06 12.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоточек судьи
Молоточек судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Бывший начальник тыла главного управления МВД России по Нижегородской области Ихтияр Уразалин получил 8,5 лет лишения свободы со штрафом в 60 миллионов рублей по обвинению в посредничестве при передаче взятки, сообщает Следственный комитет России.
Следствием и судом установлено, что в 2014 году Уразалин и предприниматель Иосиф Дриц выступили посредниками в передаче взятки от одного из бизнесменов Нижнего Новгорода за прекращение находящегося в производстве следователей главного следственного управления ГУМВД России по Нижегородской области уголовного дела. Речь шла о расследовании преступления, связанного с незаконным обналичиванием денег группой лиц.
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По информации СК, "Дриц и Уразалин обеспечили достижение договоренности между предпринимателем и должностными лицами о размере взятки, составившей 30 миллионов рублей, и способе её передачи". Подчеркивается, что "передача взятки осуществлена путем изъятия части денег из наличных 44 миллионов рублей, признанных сотрудниками полиции вещественными доказательствами по уголовному делу".
"Уразалин и Дриц признаны виновными в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Приговором суда Уразалину назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы со штрафом в 60 миллионов рублей, Дрицу – в виде 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, штрафом в 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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