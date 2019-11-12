Суперкомпьютер в облаке

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Использование облачных сервисов набирает всё большую популярность во всём мире. Сегодня нет ни одной успешной крупной компании, которая бы не использовала облачные технологии в своем бизнесе в той или иной степени. Первый облачный продукт появился в 1999 году, а уже в 2017 году мировой рынок облачных технологий превысил 1% от ВВП США, составив около 200 миллиардов долларов. В 2019 году аналитики ожидают выхода на уровень 250 миллиардов долларов.

Рынок облачных продуктов России пока существенно отстаёт по объему от мировых лидеров, среди которых США и быстро нагоняющий их Китай. Однако темпы роста российского рынка впечатляют: по оценкам специалистов Сбербанка, в ближайшие годы они составят 20-25% в год.

Новый импульс развитию российской облачной индустрии должно придать появление на отечественном IT-рынке нового суперкомпьютера. Созданный Сбербанк ом и компанией SberCloud суперкомпьютер специально нацелен на решение задач искусственного интеллекта

Новые возможности

Сбербанк представил свой суперкомпьютер 8 ноября на международной конференции AI Journey, посвященной проблемам искусственного интеллекта. Компьютер, получивший в честь первого держателя сберкнижки имя Christofari, станет самым мощным в России: по итогам тестов он показал производительность 6,7 Pflops.

На базе Christofari будут реализован облачный сервис AI-Cloud, который обеспечит рекордные для российского рынка скорости вычислений в любых задачах искусственного интеллекта, предполагающих работу с огромными массивами данных. Среди таких задач: распознавание образов на снимках и в видеопотоке, обработка естественного языка, анализ текстов, компьютерное зрение, управление рисками, предиктивная аналитика, автоматизированное принятие решений, выявление мошенничества, создание чат-ботов и другие.

По оценке Сбербанка, пользователями облачного сервиса станут научно-исследовательские, коммерческие и государственные организации, работающие в самых разных отраслях экономики: нефтегазовой, финансовой, телекоммуникационной, машиностроительной и многих других. При этом суперкомпьютер предоставит клиентам принципиально новый уровень эффективности, удобства и скорости при решении самых разных задач, начиная от цифровой трансформации бизнеса и заканчивая крупномасштабными исследованиями в области медицины, науки и техники.

"Облако" повысит доступность

Благодаря облачной модели AI Cloud одновременно большое количество клиентов смогут использовать вычислительные мощности суперкомпьютера. Расчеты, предполагающие обработку больших объемов данных, станут доступны как для крупнейших корпораций, так и для небольших стартапов, которым не придется создавать собственную IT-инфраструктуру.

При этом пользователь сможет получать онлайн ресурсы суперкомпьютера и сервисы AI Cloud, оплачивая только то время и только те мощности, которые ему в данный момент необходимы. Для малого и микробизнеса получение вычислительных мощностей суперкомпьютера и AI-сервисов в облаке – это вообще единственный экономически оправданный вариант, считают в Сбербанке.

Более того, глава Сбербанка Герман Греф пообещал, что вычислительные мощности Christofari в рамках облачного сервиса будут предоставляться бесплатно или за символическую плату высшим учебным заведениям и научным учреждениям. "Мы хотим, чтобы они тоже могли использовать все возможности таких супервычислительных систем, которые мы создали", - сказал Греф в ходе форума. Он добавил, что сам Сбербанк будет арендовать мощности AI Cloud на рыночных условиях и заверил, что в случае овербукинга банк будет инвестировать в создание еще более мощного суперкомпьютера.

Эксперты: Cбербанк включился в гонку за лидерство в ai

Представители IT-отрасли высоко оценили новое детище Сбербанка.

Так, руководитель рабочей группы НТИ "Сейфнет", президент объединения "Руссофт" Валентин Макаров заявил, что Россия теперь может включиться в мировую гонку суперкомпьютеров. "Развитие суперкомпьютеров продолжается, и гонка суперкомпьютеров в мире продолжается - она естественно связана с ростом задач, которые необходимо решать в информационной безопасности. Россия может входить в эту гонку, потому что у нас есть свои процессоры с собственной архитектурой", - отметил он.

Исполнительный директор отраслевого союза Национальной технологической инициативы (НТИ) "Нейронет" Александр Семенов считает, что создание суперкомпьютера - это прорыв для российского рынка искусственного интеллекта. Более того, в России благоприятные условия для дальнейшего развития этой технологии. "Сейчас несколько компаний союза "Нейронет" разрабатывают нейронный процессор. Такие чипы позволят российским суперкомпьютерам еще выше подняться в рейтинге. Так что появление Christofari — это только начало", - отметил Семенов.

Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин напомнил, что компания Nvidia является мировым лидером в области вычислений для искусственного интеллекта. Ее вычислительная архитектура стоит почти на всех самых мощных суперкомпьютерах. "Этими темпами Сбербанк может претендовать на создание одного из самых мощнейших суперкомпьютеров мира", - заявил эксперт. Суперкомпьютер даст возможность Сбербанку проводить огромный объем сложных вычислений и обработку большого количества пользовательских данных в реальном времени. Это позволит оказывать пользователям концептуально новые услуги и сервисы, уверен эксперт.

Член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике, глава аналитического агентства "БизнесДром" Арсений Поярков считает, что суперкомпьютер позволит Сбербанку создать новые сервисы идентификации клиентов, в том числе по видеоизображению.