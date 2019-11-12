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РИА Новости

Суперкомпьютер в облаке

13:43 12.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПосетители конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ) в Москве у монитора с презентацией суперкомпьютера "Кристофари"
Посетители конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ) в Москве у монитора с презентацией суперкомпьютера Кристофари
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Использование облачных сервисов набирает всё большую популярность во всём мире. Сегодня нет ни одной успешной крупной компании, которая бы не использовала облачные технологии в своем бизнесе в той или иной степени. Первый облачный продукт появился в 1999 году, а уже в 2017 году мировой рынок облачных технологий превысил 1% от ВВП США, составив около 200 миллиардов долларов. В 2019 году аналитики ожидают выхода на уровень 250 миллиардов долларов.
Рынок облачных продуктов России пока существенно отстаёт по объему от мировых лидеров, среди которых США и быстро нагоняющий их Китай. Однако темпы роста российского рынка впечатляют: по оценкам специалистов Сбербанка, в ближайшие годы они составят 20-25% в год.
Новый импульс развитию российской облачной индустрии должно придать появление на отечественном IT-рынке нового суперкомпьютера. Созданный Сбербанком и компанией SberCloud суперкомпьютер специально нацелен на решение задач искусственного интеллекта.

Новые возможности

Сбербанк представил свой суперкомпьютер 8 ноября на международной конференции AI Journey, посвященной проблемам искусственного интеллекта. Компьютер, получивший в честь первого держателя сберкнижки имя Christofari, станет самым мощным в России: по итогам тестов он показал производительность 6,7 Pflops.
На базе Christofari будут реализован облачный сервис AI-Cloud, который обеспечит рекордные для российского рынка скорости вычислений в любых задачах искусственного интеллекта, предполагающих работу с огромными массивами данных. Среди таких задач: распознавание образов на снимках и в видеопотоке, обработка естественного языка, анализ текстов, компьютерное зрение, управление рисками, предиктивная аналитика, автоматизированное принятие решений, выявление мошенничества, создание чат-ботов и другие.
По оценке Сбербанка, пользователями облачного сервиса станут научно-исследовательские, коммерческие и государственные организации, работающие в самых разных отраслях экономики: нефтегазовой, финансовой, телекоммуникационной, машиностроительной и многих других. При этом суперкомпьютер предоставит клиентам принципиально новый уровень эффективности, удобства и скорости при решении самых разных задач, начиная от цифровой трансформации бизнеса и заканчивая крупномасштабными исследованиями в области медицины, науки и техники.
Инсталляция AIJ на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey в Москве
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Искусственный интеллект: Россия на пороге прорыва

"Облако" повысит доступность

Благодаря облачной модели AI Cloud одновременно большое количество клиентов смогут использовать вычислительные мощности суперкомпьютера. Расчеты, предполагающие обработку больших объемов данных, станут доступны как для крупнейших корпораций, так и для небольших стартапов, которым не придется создавать собственную IT-инфраструктуру.
При этом пользователь сможет получать онлайн ресурсы суперкомпьютера и сервисы AI Cloud, оплачивая только то время и только те мощности, которые ему в данный момент необходимы. Для малого и микробизнеса получение вычислительных мощностей суперкомпьютера и AI-сервисов в облаке – это вообще единственный экономически оправданный вариант, считают в Сбербанке.
Более того, глава Сбербанка Герман Греф пообещал, что вычислительные мощности Christofari в рамках облачного сервиса будут предоставляться бесплатно или за символическую плату высшим учебным заведениям и научным учреждениям. "Мы хотим, чтобы они тоже могли использовать все возможности таких супервычислительных систем, которые мы создали", - сказал Греф в ходе форума. Он добавил, что сам Сбербанк будет арендовать мощности AI Cloud на рыночных условиях и заверил, что в случае овербукинга банк будет инвестировать в создание еще более мощного суперкомпьютера.

Эксперты: Cбербанк включился в гонку за лидерство в ai

Представители IT-отрасли высоко оценили новое детище Сбербанка.
Так, руководитель рабочей группы НТИ "Сейфнет", президент объединения "Руссофт" Валентин Макаров заявил, что Россия теперь может включиться в мировую гонку суперкомпьютеров. "Развитие суперкомпьютеров продолжается, и гонка суперкомпьютеров в мире продолжается - она естественно связана с ростом задач, которые необходимо решать в информационной безопасности. Россия может входить в эту гонку, потому что у нас есть свои процессоры с собственной архитектурой", - отметил он.
Исполнительный директор отраслевого союза Национальной технологической инициативы (НТИ) "Нейронет" Александр Семенов считает, что создание суперкомпьютера - это прорыв для российского рынка искусственного интеллекта. Более того, в России благоприятные условия для дальнейшего развития этой технологии. "Сейчас несколько компаний союза "Нейронет" разрабатывают нейронный процессор. Такие чипы позволят российским суперкомпьютерам еще выше подняться в рейтинге. Так что появление Christofari — это только начало", - отметил Семенов.
Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин напомнил, что компания Nvidia является мировым лидером в области вычислений для искусственного интеллекта. Ее вычислительная архитектура стоит почти на всех самых мощных суперкомпьютерах. "Этими темпами Сбербанк может претендовать на создание одного из самых мощнейших суперкомпьютеров мира", - заявил эксперт. Суперкомпьютер даст возможность Сбербанку проводить огромный объем сложных вычислений и обработку большого количества пользовательских данных в реальном времени. Это позволит оказывать пользователям концептуально новые услуги и сервисы, уверен эксперт.
Член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике, глава аналитического агентства "БизнесДром" Арсений Поярков считает, что суперкомпьютер позволит Сбербанку создать новые сервисы идентификации клиентов, в том числе по видеоизображению.
В свою очередь, управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман уверен, что создание Christofari укрепит лидерские позиции Сбербанка на российском рынке, а также положительно скажется на усилении его имиджа в мире как компании, которая инвестирует в высокие технологии. "Это хороший шаг, как с научной, так и с имиджевой точки зрения. Появление компьютера, мощного по мировым меркам, дает позитивный эффект для имиджа страны на внешнем пространстве, то есть Сбербанк таким образом заявляет о том, что выполняет важные задачи с точки зрения государства", - считает Шерман.
Суперкомпьютер СКИФ Cyberia в Томском государственном университете
8 ноября, 15:56
Россия может быть участником мировой гонки суперкомпьютеров, уверен эксперт
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