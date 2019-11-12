Спецпредставитель ОБСЕ примет участие во встрече по Донбассу по видеосвязи

МИНСК, 12 ноя - РИА Новости. МИД Белоруссии подтвердил, что спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик будет участвовать в заседании контактной группы по урегулированию в Донбассе по видеоконференцсвязи.
Во вторник в столице Белоруссии запланировано заседание контактной группы по Донбассу. Между тем представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник сообщил, что плохая погода мешает представителю Киева в контактной группе Леониду Кучме и спецпредставителю ОБСЕ Сайдику прибыть в Минск. Он уточнил, что Кучма и Сайдик примут участие в заседании контактной группы по видеосвязи.
"Можем подтвердить, что посол Мартин Сайдик будет участвовать в заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в формате видеоконференции", - сказали РИА Новости в пресс-службе белорусского МИД.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.