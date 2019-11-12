В Китае заявили о желании установить новые международные отношения

"Китай хотел бы установить новые международные отношения, опирающиеся на взаимное уважение, правопорядок и справедливость. Китай выступает за мировой правопорядок, опирающийся на ООН, и хотел бы содействовать развитию более открытой мировой экономики с такими проектами, как "Шелковый путь", и улучшение (проекта) "Один пояс - один путь", - сказал вице-председатель КНР.