В Китае заявили о желании установить новые международные отношения

ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Китай хочет установить новые международные отношения, опирающиеся на взаимное уважение и правопорядок, и выступает за развитие более открытой мировой экономики, заявил вице-председатель КНР Ван Цишань, выступая на Втором форуме мира в Париже.
"Китай хотел бы установить новые международные отношения, опирающиеся на взаимное уважение, правопорядок и справедливость. Китай выступает за мировой правопорядок, опирающийся на ООН, и хотел бы содействовать развитию более открытой мировой экономики с такими проектами, как "Шелковый путь", и улучшение (проекта) "Один пояс - один путь", - сказал вице-председатель КНР.
Он подчеркнул, что необходимо действовать в многостороннем формате и с многосторонним подходом "на благо наших народов, которые стремятся к миру". "Мы должны построить мир, где будет царить безопасность, благоденствие и богатство", - добавил он.
Второй парижский Форум мира начал свою работу во вторник, по данным организаторов, в нем примут участие около 30 глав государств и правительств, многочисленные иностранные делегации и НКО.
Форум проходит в Большом зале парка Ла-Виллет в Париже. На церемонии открытия также выступили президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Демократической республики Конго (ДРК) Феликс Антуан Чисекеди.