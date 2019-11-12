Россия и Белоруссия займутся проблемой антимикробной резистентности

МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Россия и Белоруссия подготовили совместный научно-практический проект в области антимикробной резистентности, рассказала журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

По ее словам, у двух стран очень много схожих демографических закономерностей. Она также отметила взаимный профессиональный интерес стран друг к другу.

"У нас сейчас уже подготовлен новый проект научно-практической деятельности в области антимикробной резистентности. Вы знаете, что это фактически проблема, которая сейчас является основой биологической безопасности во всем мире", - отметила Скворцова.

Она подчеркнула, что проблема требует комплексного решения, в том числе, через создание новых альтернативных антибиотиков.

Скворцова также отметила, что сотрудничество между странами будет идти по направлению регенеративной медицины. За последние несколько лет эта область медицины вышла на новый уровень, есть много возможностей создавать искусственные эквиваленты органов и систем человека, уточнила министр.

Она также отметила, что странам надо сотрудничать в борьбе с онкологией, в том числе по современным онковакцинам, клеточным технологиям, радиотерапии. Еще одним направлением сотрудничества станет гармонизация образования для врачей.

Скворцова рассказала, что на федеральном портале министерства в свободном доступе есть дистанционные программы для тестирования, что позволило поднять онконастороженность у участковых врачей, так как отдельные программы были внедрены для их обучения.