В Израиле загорелась фабрика после попадания ракеты из сектора Газа

"Пожарные бригады со станций Сдерота и Ашкелона, а также подразделения с других станций работают над тушением большого пожара на заводе в Сдероте. Это крупное возгорание, для ликвидации которого требуется подкрепление, в настоящее время к месту происшествия направлены дополнительные силы", - говорится в сообщении пожарных.