В Израиле загорелась фабрика после попадания ракеты из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя - РИА Новости. Ракета, выпущенная из сектора Газа, вызвала серьезное возгорание на заводе по производству игрушек в промышленной зоне города Сдерот, сообщила пожарная служба Израиля.
"Пожарные бригады со станций Сдерота и Ашкелона, а также подразделения с других станций работают над тушением большого пожара на заводе в Сдероте. Это крупное возгорание, для ликвидации которого требуется подкрепление, в настоящее время к месту происшествия направлены дополнительные силы", - говорится в сообщении пожарных.
О пострадавших не сообщается.
🔴🇵🇸🚀🇮🇱 [ GAZA RIPOSTE ] Une usine israélienne de Sderot touchée par une roquette. pic.twitter.com/YuGQ9sC2hN— [ Lies Breaker ] (@Lies_Breaker) November 12, 2019
Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата. Израиль возлагает на аль-Ата ответственность за сотни терактов против израильских мирных жителей и военных.
По израильской территории в утренние часы было выпущено более 50 ракет, 20 из них были перехвачены системой ПРО.
Системы предупреждения о ракетных обстрелах активированы в городах юга и центра страны, включая такие крупные города, как Тель-Авив, Модиин, Холон, Ашкелон и Ришон ле-Цион, сообщила пресс-служба израильской армии. Одна из ракет попала в жилой дом в Нетивоте, пострадавших нет. Еще один снаряд разорвался во дворе жилого дома в Сдероте.