Искусственный интеллект: Россия на пороге прорыва

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Стремительный технологический рывок человечества, в основе которого лежат цифровые технологии, происходит прямо на наших глазах. Одним из самых перспективных трендов сегодня является развитие Стремительный технологический рывок человечества, в основе которого лежат цифровые технологии, происходит прямо на наших глазах. Одним из самых перспективных трендов сегодня является развитие искусственного интеллекта . Решения, разработанные с использованием AI (Artificial Intelligence - искусственный интеллект), активно внедряют страны-лидеры и ведущие мировые корпорации. В 2018 году эксперты оценили объем рынка технологий на основе AI в 21,5 миллиарда долларов и прогнозируют его рост к 2014 году до 140 миллиардов. Как ожидается, эта сфера с каждым годом будет вносить всё больший вклад в рост мировой экономики.

Национальный приоритет

В октябре 2019 года президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года в нашей стране. Главными целями стратегии являются повышение благосостояния и улучшение качества жизни населения, а также обеспечение национальной безопасности и повышение конкурентоспособности российской экономики.

Россия начинает свой путь в сфере AI отнюдь не с нуля. Ряд компаний финансовой, телекоммуникационной и других отраслей уже имеют серьезные достижения в этой области.

Лидеры объединят усилия

Крупные компании, работающие на российском рынке намерены активно работать над реализацией национальной стратегии. Так, на состоявшемся 8-9 ноября в Москве международном форуме по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ) было анонсировано создание альянса по развитию искусственного интеллекта. Как сообщил в ходе форума глава Сбербанка Герман Греф, в новый альянс войдут Сбербанк, "Яндекс", Mail.ru, "Газпром нефть", МТС и РФПИ. Проект будет реализовываться как частно-государственное партнерство: со стороны государства содействие станет оказывать министерство экономического развития.

Таким образом, шесть крупнейших компаний, уже имеющие опыт использования AI-технологий, возьмут на себя лидерство по развитию искусственного интеллекта и внедрению его во все сферы экономики и государственного управления. Глава Сбербанка подчеркнул, что новый альянс будет "абсолютно открытым" и пригласил к сотрудничеству других представителей российского бизнеса.

Греф также призвал к демократизации искусственного интеллекта, отметив, что сегодня нет практически ни одной области человеческой деятельности, где искусственный интеллект не привносил бы принципиально новые возможности.

"AI - это не что-то заоблачное. Это - уже сегодня, это - просто, это доступно каждому человеку. И мы в Сбербанке говорим: если ты в каждом процессе не используешь AI, значит - ты уже позади, ты отстаешь от конкурентов. Мы любим AI просто потому, что это круто, и хотим пригласить вас в это путешествие", - завершил Греф своё выступление на форуме.

Поможет Christofari

В свою очередь, СТО Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Давид Рафаловский сообщил о создании совместно с дочерней компанией банка SberCloud суперкомпьютера, обладающего рекордной в России скоростью и огромными вычислительными ресурсами, что также может стать серьезным шагом по пути продвижения AI.