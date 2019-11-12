Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T13:35Z
https://ria.ru/20191112/1560844465.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156084/41/1560844158_0:0:3118:1754_1036x0_80_0_0_533fcee995410282bc80a2451ae6855d.jpg
РИА Новости

Искусственный интеллект: Россия на пороге прорыва

13:35 12.11.2019
236
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИнсталляция AIJ на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey в Москве
Инсталляция AIJ на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Стремительный технологический рывок человечества, в основе которого лежат цифровые технологии, происходит прямо на наших глазах. Одним из самых перспективных трендов сегодня является развитие искусственного интеллекта. Решения, разработанные с использованием AI (Artificial Intelligence - искусственный интеллект), активно внедряют страны-лидеры и ведущие мировые корпорации. В 2018 году эксперты оценили объем рынка технологий на основе AI в 21,5 миллиарда долларов и прогнозируют его рост к 2014 году до 140 миллиардов. Как ожидается, эта сфера с каждым годом будет вносить всё больший вклад в рост мировой экономики.

Национальный приоритет

В октябре 2019 года президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года в нашей стране. Главными целями стратегии являются повышение благосостояния и улучшение качества жизни населения, а также обеспечение национальной безопасности и повышение конкурентоспособности российской экономики.
Россия начинает свой путь в сфере AI отнюдь не с нуля. Ряд компаний финансовой, телекоммуникационной и других отраслей уже имеют серьезные достижения в этой области.

Лидеры объединят усилия

Крупные компании, работающие на российском рынке намерены активно работать над реализацией национальной стратегии. Так, на состоявшемся 8-9 ноября в Москве международном форуме по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ) было анонсировано создание альянса по развитию искусственного интеллекта. Как сообщил в ходе форума глава Сбербанка Герман Греф, в новый альянс войдут Сбербанк, "Яндекс", Mail.ru, "Газпром нефть", МТС и РФПИ. Проект будет реализовываться как частно-государственное партнерство: со стороны государства содействие станет оказывать министерство экономического развития.
Суперкомпьютер СКИФ Cyberia в Томском государственном университете
8 ноября, 15:56
Россия может быть участником мировой гонки суперкомпьютеров, уверен эксперт
Таким образом, шесть крупнейших компаний, уже имеющие опыт использования AI-технологий, возьмут на себя лидерство по развитию искусственного интеллекта и внедрению его во все сферы экономики и государственного управления. Глава Сбербанка подчеркнул, что новый альянс будет "абсолютно открытым" и пригласил к сотрудничеству других представителей российского бизнеса.
Греф также призвал к демократизации искусственного интеллекта, отметив, что сегодня нет практически ни одной области человеческой деятельности, где искусственный интеллект не привносил бы принципиально новые возможности.
"AI - это не что-то заоблачное. Это - уже сегодня, это - просто, это доступно каждому человеку. И мы в Сбербанке говорим: если ты в каждом процессе не используешь AI, значит - ты уже позади, ты отстаешь от конкурентов. Мы любим AI просто потому, что это круто, и хотим пригласить вас в это путешествие", - завершил Греф своё выступление на форуме.

Поможет Christofari

В свою очередь, СТО Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Давид Рафаловский сообщил о создании совместно с дочерней компанией банка SberCloud суперкомпьютера, обладающего рекордной в России скоростью и огромными вычислительными ресурсами, что также может стать серьезным шагом по пути продвижения AI.
Суперкомпьютер
8 ноября, 13:49
В России смогут создать суперкомпьютеры мощнее Christofari, заявил эксперт
"Суперкомпьютер, получивший имя Christofari в честь первого клиента Сберкассы Николая Кристофари, был специально для решения задач в сфере AI и призван ускорить процесс обучения моделей искусственного интеллекта, используя большие объемы данных. Он станет доступен пользователям с 12 декабря", – рассказал генеральный директор SberCloud Александр Сорокоумов.
000001
Обсудить 0
Экономика
Рекомендуем
Дмитрий Медведев во время посещения Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор в Новосибирске
Медведев в Новосибирске осмотрел музей научного центра вирусологии "Вектор"
Посетители конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ) в Москве у монитора с презентацией суперкомпьютера Кристофари
Суперкомпьютер в облаке
iPhone 11
В Москве завели дело после покупки iPhone 11 за деньги "банка приколов"
Певец Максим Леонидов
Максим Леонидов: "Всегда занимаюсь только тем, за что могу отвечать"
Ижевск
Предприятия Удмуртии готовятся к зарубежным бизнес-миссиям
Банкоматы Сбербанка
Сбербанк не сможет до конца года подключиться к системе быстрых платежей
Вид на Пресненский район
Столичные заводы в полтора раза увеличили производство металлоизделий
Павильон Почты России в конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
"Почта России" сократит сроки доставки посылок
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев перераспределил субсидии по регионам на рождение третьего ребенка
Рыбак закидывает сеть неподалеку от Абу-Даби, ОАЭ
Пользователи соцсетей испугались рыбы с "человеческим лицом"
Работники коммунальных служб устраняют последствия прорыва паропровода на территории завода пивоваренной компании Балтика в Санкт-Петербурге
В Петербурге четыре человека пострадали в результате ЧП на заводе "Балтики"
Процесс производства российских банкнот
"Юнипро" вложила 32 млрд рублей в третий энергоблок Березовской ГРЭС
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
Регуляторы в РФ и США могут одобрить покупку Fortum акций Uniper в марте
Вид города Владикавказа
Северная Осетия привлекла около 900 млн рублей по программе развития СКФО
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Чистая прибыль Новикомбанка за 9 месяцев выросла на 79%, до 8 млрд рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:03В МИД Мексики прокомментировали предоставление убежища Моралесу
19:02В ДНР поддержали предложение ОБСЕ о новых участках отвода сил в Донбассе
18:57СК предъявил обвинение ранее судимому Вересову после угроз судье Мосгорсуда
18:53Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
18:36Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
18:33В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
18:31Ереван сообщил о гибели армянских католических священников в Сирии
18:31СМИ: В Таиланде отставной генерал полиции застрелил двух человек в суде
18:29Министр культуры Франции посетит Москву в декабре
18:20Жильцов горящих Морозовских казарм в Твери разместят во временное жилье
18:20Театральный фестиваль NET впервые пройдет сразу в Москве и Петербурге
18:15Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского
18:15В США студент получил ответ на письмо в бутылке, брошенной в океан
18:13Аудиторы отметили успех природоохранных мер Nord Stream 2
18:13Блогер Синица будет отбывать наказание в Костромской области
18:07В Твери локализовали пожар в одном из зданий Морозовских казарм
Лента новостейМолния