Израильская армия наносит удары по сектору Газа в ответ на обстрелы

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя - РИА Новости. Израильская армия атакует объекты в секторе Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
"В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по целям палестинского "Исламского джихада" в секторе Газа", - говорится в распространенном сообщении армии Израиля.
Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата. Израиль возлагает на Аль-Ата ответственность за сотни терактов против израильских мирных жителей и военных.
По израильской территории в утренние часы было выпущено более 50 ракет, 20 из них были перехвачены системой ПРО.