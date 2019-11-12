Израильская армия наносит удары по сектору Газа в ответ на обстрелы

В Кремле обеспокоены ростом напряженности в секторе Газа и Израиле

В Кремле обеспокоены ростом напряженности в секторе Газа и Израиле

Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата. Израиль возлагает на Аль-Ата ответственность за сотни терактов против израильских мирных жителей и военных.