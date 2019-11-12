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РИА Новости

В Барнауле устранили аварию на трубопроводе

13:29 12.11.2019 (обновлено: 14:24 12.11.2019)
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© Фото : Официальный сайт города БарнаулаГородская дума и Администрация Барнаула
Городская дума и Администрация Барнаула
© Фото : Официальный сайт города Барнаула
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК) раньше предполагаемых сроков устранили аварию на трубопроводе, оставившую без тепла и горячей воды жителей 22 многоквартирных домов и 4 социальных учреждений Барнаула, сообщили РИА Новости в компании.
"В Барнауле 12 ноября в 09.00 было обнаружено повреждение магистральной тепловой сети диаметром 325 мм в тепловой камере в районе дома по адресу ул. Глушкова, 25. Устранение повреждения заняло чуть больше 2 часов и завершилось в 11.22. После этого подача отопления и горячей воды была восстановлена", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник сообщалось, что жители 22 многоквартирных домов, два детсада и два медицинских учреждения в Барнауле остались без тепла из-за аварии на трубопроводе. Ожидалось, что подача тепла и горячей воды будет ограничена до 17.00.
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СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.
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