В Барнауле устранили аварию на трубопроводе

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК) раньше предполагаемых сроков устранили аварию на трубопроводе, оставившую без тепла и горячей воды жителей 22 многоквартирных домов и 4 социальных учреждений Специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК) раньше предполагаемых сроков устранили аварию на трубопроводе, оставившую без тепла и горячей воды жителей 22 многоквартирных домов и 4 социальных учреждений Барнаула , сообщили РИА Новости в компании.

"В Барнауле 12 ноября в 09.00 было обнаружено повреждение магистральной тепловой сети диаметром 325 мм в тепловой камере в районе дома по адресу ул. Глушкова, 25. Устранение повреждения заняло чуть больше 2 часов и завершилось в 11.22. После этого подача отопления и горячей воды была восстановлена", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник сообщалось, что жители 22 многоквартирных домов, два детсада и два медицинских учреждения в Барнауле остались без тепла из-за аварии на трубопроводе. Ожидалось, что подача тепла и горячей воды будет ограничена до 17.00.