В Госдуму внесут законопроект о предупреждении об установке дорожных камер

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Законопроект об обязательном предупреждении о дорожных камерах подготовлен и в ближайшее время будет внесен в Госдуму, сообщил член комитета ГД по транспорту и строительству, координатор проекта Общероссийского народного фронта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" Александр Васильев.
"Инициатива по предупреждению об установке дорожных камер - законопроект подготовлен, мы его внесем в ближайшее время", - сказал Васильев журналистам во вторник.
Он отметил, что законопроект предусматривает обязательную установку на дорогах знаков, предупреждающих о размещении стационарных и передвижных камер фото- и видеофиксации. Васильев подчеркнул, что проект был подготовлен при участии экспертов Общероссийского народного фронта.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета в июне 2019 года заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.
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