В Госдуму внесут законопроект о предупреждении об установке дорожных камер

"Инициатива по предупреждению об установке дорожных камер - законопроект подготовлен, мы его внесем в ближайшее время", - сказал Васильев журналистам во вторник.

Он отметил, что законопроект предусматривает обязательную установку на дорогах знаков, предупреждающих о размещении стационарных и передвижных камер фото- и видеофиксации. Васильев подчеркнул, что проект был подготовлен при участии экспертов Общероссийского народного фронта.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета в июне 2019 года заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.