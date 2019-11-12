В Госдуме предложили заняться просвещением о симптомах онкологии

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Просвещением населения о симптомах онкозаболеваний следует заняться на государственном уровне, а также распространить на всю страну практику некоторых регионов по строительству районных Центров амбулаторно-онкологической помощи, заявил зампред комитета Просвещением населения о симптомах онкозаболеваний следует заняться на государственном уровне, а также распространить на всю страну практику некоторых регионов по строительству районных Центров амбулаторно-онкологической помощи, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль , выступая от фракции "Единая Россия" на пленарном заседании Госдумы во вторник.

"Проблема в том, что сегодня просвещением людей в медицинских вопросах у нас занимаются не врачи, а блогеры без медицинского образования, но с миллионами подписчиков. Хотя повышение онконастороженности населения должно быть государственной задачей. Нужна пропаганда, людям нужно доступно рассказывать о симптомах онкозаболеваний и что необходимо делать, чтобы выявить их на ранней стадии", - сказал Огуль.

Он пояснил, что сегодня онкологические заболевания чаще всего выявляются уже на третьей и четвертой стадиях, потому что люди халатно относятся к первичной диагностике, не соблюдают сроки обследований, не всегда пользуются возможностями пройти бесплатные профилактические осмотры.

Депутат отметил, что стимулирующие надбавки врачам за выявление таких заболеваний на ранней стадии в ходе диспансеризации и профосмотров не помогут, если врачи будут работать на устаревшем оборудовании и если не будет решена проблема с доступностью онкодиагностики.

"У нас хорошо развита высокотехнологичная медицинская помощь для онкологических больных. Но не всем людям она территориально доступна. Иногда, чтобы сдать анализы или пройти обследование, пациентам приходится ездить за сотни километров. А ведь в некоторых регионах уже есть опыт решения этой проблемы – строительство районных Центров амбулаторно-онкологической помощи. Думаю, что такую практику нужно распространить на всю страну", - предложил зампред думского комитета.

Кроме того, парламентарий указал на проблему дефицита медицинских кадров. По его мнению, нужно заниматься целевым обучением в медицинских вузах. "Возможно, возвращать и целевое распределение, улучшать инфраструктуру малых городов и сел, решать жилищный вопрос, повышать имидж профессии врача, степень его социальной защищенности. Для этого необходимо межотраслевое взаимодействие – Минздрава, Минстроя, Минсельхоза", - сказал Огуль.