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РИА Новости

В Госдуме предложили заняться просвещением о симптомах онкологии

13:26 12.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Просвещением населения о симптомах онкозаболеваний следует заняться на государственном уровне, а также распространить на всю страну практику некоторых регионов по строительству районных Центров амбулаторно-онкологической помощи, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, выступая от фракции "Единая Россия" на пленарном заседании Госдумы во вторник.
"Проблема в том, что сегодня просвещением людей в медицинских вопросах у нас занимаются не врачи, а блогеры без медицинского образования, но с миллионами подписчиков. Хотя повышение онконастороженности населения должно быть государственной задачей. Нужна пропаганда, людям нужно доступно рассказывать о симптомах онкозаболеваний и что необходимо делать, чтобы выявить их на ранней стадии", - сказал Огуль.
Он пояснил, что сегодня онкологические заболевания чаще всего выявляются уже на третьей и четвертой стадиях, потому что люди халатно относятся к первичной диагностике, не соблюдают сроки обследований, не всегда пользуются возможностями пройти бесплатные профилактические осмотры.
Депутат отметил, что стимулирующие надбавки врачам за выявление таких заболеваний на ранней стадии в ходе диспансеризации и профосмотров не помогут, если врачи будут работать на устаревшем оборудовании и если не будет решена проблема с доступностью онкодиагностики.
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"У нас хорошо развита высокотехнологичная медицинская помощь для онкологических больных. Но не всем людям она территориально доступна. Иногда, чтобы сдать анализы или пройти обследование, пациентам приходится ездить за сотни километров. А ведь в некоторых регионах уже есть опыт решения этой проблемы – строительство районных Центров амбулаторно-онкологической помощи. Думаю, что такую практику нужно распространить на всю страну", - предложил зампред думского комитета.
Кроме того, парламентарий указал на проблему дефицита медицинских кадров. По его мнению, нужно заниматься целевым обучением в медицинских вузах. "Возможно, возвращать и целевое распределение, улучшать инфраструктуру малых городов и сел, решать жилищный вопрос, повышать имидж профессии врача, степень его социальной защищенности. Для этого необходимо межотраслевое взаимодействие – Минздрава, Минстроя, Минсельхоза", - сказал Огуль.
По его мнению, к решению этой проблемы нужно подключать и местные власти, которые могли бы вводить свои льготы для врачей, строить для них ведомственное жилье, предоставлять места в детских садах.
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