В ГП рассказали о многочисленных нарушениях при очистке сточных вод

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. В России только 11% сточных вод очищаются до положенных законом нормативов, сообщил во вторник в ведомственной программе "Эфир" официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
"Ежегодно в водные объекты РФ сбрасывается 52 кубических километра сточных вод, из которых около 11% очищены до установленных нормативов", - сказал Куренной.
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По его словам, как правило, в регионах не принимается достаточных мер по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а органы местного самоуправления не исполняют должным образом своих полномочий.
Куренной отметил, что установлены факты ненадлежащего информирования населения об ухудшении качества питьевой воды, выявленном экспертными учреждениями. Такие случаи зафиксированы в Забайкальском, Краснодарском, Красноярском краях, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Липецкой областях и Севастополе.
"В ходе проверок прокуроры выявили 185 тысяч нарушений законов, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 3,7 тысячи лиц, по материалам прокуроров возбуждено 41 уголовное дело", - добавил Куренной.