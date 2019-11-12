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РИА Новости

В ГП рассказали о многочисленных нарушениях при очистке сточных вод

13:24 12.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. В России только 11% сточных вод очищаются до положенных законом нормативов, сообщил во вторник в ведомственной программе "Эфир" официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
"Ежегодно в водные объекты РФ сбрасывается 52 кубических километра сточных вод, из которых около 11% очищены до установленных нормативов", - сказал Куренной.
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По его словам, как правило, в регионах не принимается достаточных мер по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а органы местного самоуправления не исполняют должным образом своих полномочий.
Куренной отметил, что установлены факты ненадлежащего информирования населения об ухудшении качества питьевой воды, выявленном экспертными учреждениями. Такие случаи зафиксированы в Забайкальском, Краснодарском, Красноярском краях, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Липецкой областях и Севастополе.
"В ходе проверок прокуроры выявили 185 тысяч нарушений законов, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 3,7 тысячи лиц, по материалам прокуроров возбуждено 41 уголовное дело", - добавил Куренной.
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Александр КуреннойГенеральная прокуратура РФРоссияОбщество
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