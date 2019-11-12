В Калуге мужчина пытался похитить школьника

ВОРОНЕЖ, 12 ноя - РИА Новости. Правоохранители устанавливают личность мужчины, который пытался похитить вышедшего из школы в Калуге девятилетнего мальчика, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
"Одиннадцатого ноября 2019 года неизвестный мужчина, находясь у входа в школу №12 Калуги, с помощью физической силы посадил в припаркованный неподалеку автомобиль 9-летнего мальчика, вышедшего из школы после окончания занятий. Увезти ребенка похитителю не удалось, так как он смог выбежать из машины", - говорится в сообщении.
Как информирует следствие, незнакомец с места происшествия скрылся, его личность устанавливается. Как пояснил РИА Новости представитель следственного управления, мальчик пояснил следователям, что не знает пытавшегося похитить его мужчину.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "в", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение несовершеннолетнего с применением насилия)", - говорится в сообщении.
Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.