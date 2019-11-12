В Калуге мужчина пытался похитить школьника

"Одиннадцатого ноября 2019 года неизвестный мужчина, находясь у входа в школу №12 Калуги, с помощью физической силы посадил в припаркованный неподалеку автомобиль 9-летнего мальчика, вышедшего из школы после окончания занятий. Увезти ребенка похитителю не удалось, так как он смог выбежать из машины", - говорится в сообщении.