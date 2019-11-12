Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T13:23Z
https://ria.ru/20191112/1560844003.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

В Калуге мужчина пытался похитить школьника

13:23 12.11.2019
625
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 12 ноя - РИА Новости. Правоохранители устанавливают личность мужчины, который пытался похитить вышедшего из школы в Калуге девятилетнего мальчика, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
"Одиннадцатого ноября 2019 года неизвестный мужчина, находясь у входа в школу №12 Калуги, с помощью физической силы посадил в припаркованный неподалеку автомобиль 9-летнего мальчика, вышедшего из школы после окончания занятий. Увезти ребенка похитителю не удалось, так как он смог выбежать из машины", - говорится в сообщении.
Как информирует следствие, незнакомец с места происшествия скрылся, его личность устанавливается. Как пояснил РИА Новости представитель следственного управления, мальчик пояснил следователям, что не знает пытавшегося похитить его мужчину.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "в", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение несовершеннолетнего с применением насилия)", - говорится в сообщении.
Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.
Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре в суде
5 ноября, 13:17
Обнародовано видео нападения на ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
0020281
Обсудить 0
Следственный комитет РФКалугаВоронежРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Разыскиваемая в Ставрополе пропавшая 16-летняя девочка
Отчим рассказал о пропавшей в Ставрополе школьнице
Статуя Фемиды в суде
Жителя Архангельска обвиняют в убийстве девушки в лифте
Сотрудник полиции
СМИ: державшая взаперти детей россиянка покончила с собой после их побега
Детский сад
В Хабаровске начали проверку после того, как ребенок один ушел из детсада
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Новокузнецке учащегося колледжа будут судить за убийство подростка
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жительница Саратовской области оставила новорожденного ребенка на свалке
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Нижегородской области полиция возбудила дело после угона машины скорой
Петр Верзилов
В Кремле не комментируют дело об отравлении активиста группы Pussy Riot
Зажженные свечи
В Екатеринбурге прошли похороны убитой в драке девушки-подростка
Автомобиль Следственного комитета
В лесу под Ставрополем нашли завернутый в пакет телефон пропавшей школьницы
Участники 40-го гей-парада в Мадриде
Аргентинский священник рассказал об отношении к закону об однополых браках
Молоточек судьи
Экс-начальниа тыла нижегородского МВД осудили за посредничество во взятке
Коридор в учреждении службы исполнения наказаний
В Магнитогорске арестовали мужчину, обвиняемого в смерти журналиста
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда
На Урале арестовали подозреваемого в попытке изнасилования девочки
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
В Госдуму внесут законопроект о предупреждении об установке дорожных камер
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:05Германия поддержала усилия Египта и ООН по деэскалации в Израиле
19:03В МИД Мексики прокомментировали предоставление убежища Моралесу
19:02В ДНР поддержали предложение ОБСЕ о новых участках отвода сил в Донбассе
18:57СК предъявил обвинение ранее судимому Вересову после угроз судье Мосгорсуда
18:53Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
18:36Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
18:33В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
18:31Ереван сообщил о гибели армянских католических священников в Сирии
18:31СМИ: В Таиланде отставной генерал полиции застрелил двух человек в суде
18:29Министр культуры Франции посетит Москву в декабре
18:20Жильцов горящих Морозовских казарм в Твери разместят во временное жилье
18:20Театральный фестиваль NET впервые пройдет сразу в Москве и Петербурге
18:15Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского
18:15В США студент получил ответ на письмо в бутылке, брошенной в океан
18:13Аудиторы отметили успех природоохранных мер Nord Stream 2
18:13Блогер Синица будет отбывать наказание в Костромской области
Лента новостейМолния