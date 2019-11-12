В Нижегородской области полиция возбудила дело после угона машины скорой

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после угона машины скорой помощи в Нижегородской области, на угонщиков составили протоколы об административном правонарушении, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее в пресс-службе регионального управления Росгвардии сообщили, что двое мужчин угнали автомобиль скорой помощи в Нижегородской области, задержать их удалось совместными усилиями автопатруля Росгвардии и полиции.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Кроме того, в отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные частью 1 статьи 19.3 (Неповиновение сотруднику полиции), частью 2 статьи 12.26 (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) КоАП РФ. Его сообщник привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ. Решается вопрос об избрании двоим ранее судимым фигурантам меры пресечения", - сказала Волк.
По ее словам, угонщики пытались уйти от погони. Водитель выезжал на встречную полосу, проезжал перекрестки на запрещающий сигнал светофора и пытался вытолкнуть патрульный автомобиль с дороги, отметила она.
Когда же полицейским удалось остановить машину стрельбой по колесам, угонщики попытались скрыться в лесу - однако им это не удалось., добавила Волк.