В Нижегородской области полиция возбудила дело после угона машины скорой

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Кроме того, в отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные частью 1 статьи 19.3 (Неповиновение сотруднику полиции), частью 2 статьи 12.26 (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) КоАП РФ. Его сообщник привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ. Решается вопрос об избрании двоим ранее судимым фигурантам меры пресечения", - сказала Волк.