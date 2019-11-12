Комарова оценила перспективы введения налога для самозанятых в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 ноя - РИА Новости. Введение налогового режима для самозанятых в Ханты-Мансийском автономном округе позволит создать "маленьким" предпринимателям условия для выбора, заявила губернаторНаталья Комарова. Введение налогового режима для самозанятых в Ханты-Мансийском автономном округе позволит создать "маленьким" предпринимателям условия для выбора, заявила губернатор Югры

Новый налоговый режим - так называемый налог на профессиональный доход – в качестве эксперимента введен с 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников в указанных регионах могут перейти на этот режим добровольно, установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% – с компаниями. С 1 января эксперимент планируется распространить еще на 19 регионов, в том числе Югру.

"Я обратилась в правительство РФ с предложением включить наш регион в состав тех, где с 1 января 2020 года будет применяться этот вид налогообложения. Мотивация одна из главных для меня лично, правило, которое очень трудно выполнять, но которому все-таки необходимо следовать, – это создание условия для выбора. И введение такого налогового режима для "маленьких" предпринимателей – именно такая возможность", - сказала Комарова на пресс-конференции во вторник.

Она также отметила, что те регионы, которые в этом году участвуют в указанном налоговом эксперименте, "удовлетворены состоянием дел" и его результатами.

Ранее, комментируя возможность введения специального налогового режима для самозанятых граждан в Югре, глава региона подчеркивала, что Федеральная налоговая служба фиксирует рост объема собираемых налогов в тех субъектах, где уже действует такой эксперимент. Кроме того, в них наблюдается рост заинтересованности граждан, в том числе молодежи, в предпринимательской деятельности, отмечала Комарова.