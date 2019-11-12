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РИА Новости

В Кремле не комментируют дело об отравлении активиста группы Pussy Riot

13:12 12.11.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПетр Верзилов
Петр Верзилов
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В Кремле не комментируют дело об отравлении активиста группы Pussy Riot Петра Верзилова, адекватной информации об этом нет, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представителя Кремля попросили высказаться об этом деле в свете слов самого Верзилова, который накануне сообщил, что впервые был вызван на опрос в МВД в связи с отравлением, которое произошло в сентябре прошлого года.
"Не могу никак комментировать, потому что, если я правильно помню, сколь-либо внятной информации об утверждениях об отравлении ни на Западе, нигде в другом месте получено не было, по крайней мере, мы не видели нигде в СМИ информации на этот счет. Поэтому я вообще не стал бы это делать, как-то комментировать", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, считает ли Кремль адекватной работу следственных органов, которые лишь год спустя приступили к расследованию.
В сентябре 2018 года подруга Верзилова Вероника Никульшина сообщила СМИ о его госпитализации. По ее словам, Верзилов начал терять зрение, речь и способность передвигаться, скорая отвезла его в токсикологическую реанимацию. Позже Верзилов улетел в Германию для лечения и выяснения причин отравления. В берлинской клинике Charite, где он провел около недели, отметили, что исследования не выявили конкретного вещества, ставшего причиной отравления Верзилова.
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Петр ВерзиловPussy RiotДмитрий ПесковРоссияПроисшествия
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