В Кремле не комментируют дело об отравлении активиста группы Pussy Riot

"Не могу никак комментировать, потому что, если я правильно помню, сколь-либо внятной информации об утверждениях об отравлении ни на Западе, нигде в другом месте получено не было, по крайней мере, мы не видели нигде в СМИ информации на этот счет. Поэтому я вообще не стал бы это делать, как-то комментировать", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, считает ли Кремль адекватной работу следственных органов, которые лишь год спустя приступили к расследованию.