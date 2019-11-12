Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T13:09Z
https://ria.ru/20191112/1560843042.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156075/60/1560756097_0:206:3096:1948_1036x0_80_0_0_fd399910c679f3adcc466a5f5b43a348.jpg
РИА Новости

Силовики минируют территории у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

13:09 12.11.2019
364
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСаперы Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений из участка возле села Петровское
Саперы Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений из участка возле села Петровское
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские силовики минируют территории у линии соприкосновения в Донбассе, заявили РИА Новости во вторник в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
"В то время, когда на участке разведения сил и средств у Золотого ведутся работы по очистке местности от неразорвавшихся боеприпасов, украинские оккупанты продолжают хаотичное минирование территорий вблизи населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от линии соприкосновения", - заявили в пресс-службе.
По данным Народной милиции ЛНР, появились новые минно-взрывные заграждения украинских силовиков поперек асфальтированной дороги, которая ежедневно используется мирным населением, в районе подконтрольного Киеву Счастья. В ведомстве добавили, что данная информация подтверждается также наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
В пресс-службе также заявили, что при установке минно-взрывных заграждений украинские силовики "не обозначают районы минирования знаками о минной опасности и не составляют подробных схем минных полей, чем подвергают опасности как своих солдат, так и мирное население".
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
12:43
В Кремле напомнили об обязательствах Киева по особому статусу Донбассаое.
001030
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕОБСЕДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Белая крыса
Прогноз на год Белой Крысы: гороскоп для знаков Зодиака на 2020-й
Телеведущая Елена Малышева
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Результаты опроса жителей Донбасса повергли Киев в шок
Ситуация на месте гибели женщины и ребенка в Москве
В Москве женщина совершила суицид, попытавшись при этом убить детей
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Соколов рассказал подробности убийства аспирантки Ещенко
Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде
Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде
Сварка труб для газопровода Северный поток-2 на судне Solitaire в Финском заливе. 15 октября 2018
Закон Мерфи: "Северный поток — 2" снова столкнулся с препятствием
Президент России Владимир Путин во время посещения стрелкового центра АО Концерн Калашников на территории военно-патриотического парка Патриот со снайперской винтовкой Чукавина
Серийное производство винтовки на замену СВД начнут в ближайшие два года
Дмитрий Рогозин
Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном
Вид на город Эль-Кувейт сверху
В Кувейте россиянку Марию Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы
Угольная электростанция
Глобальное потепление остановить уже не удастся. Но Россия может выиграть
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на пресс-конференции во Львове. 3 июля 2019
Тимошенко предрекла необратимую трагедию для Украины
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
В Кремле оценили предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
Олег Соколов во время беседы с председателем ОНК Санкт-Петербурга Александром Холодовым
Обвиняемый в убийстве историк Соколов попросил камеру с телевизором
Обстановка на месте гибели женщины и малолетнего ребенка в Москве
В квартире погибшей москвички нашли предсмертную записку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:05Германия поддержала усилия Египта и ООН по деэскалации в Израиле
19:03В МИД Мексики прокомментировали предоставление убежища Моралесу
19:02В ДНР поддержали предложение ОБСЕ о новых участках отвода сил в Донбассе
18:57СК предъявил обвинение ранее судимому Вересову после угроз судье Мосгорсуда
18:53Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
18:36Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
18:33В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
18:31Ереван сообщил о гибели армянских католических священников в Сирии
18:31СМИ: В Таиланде отставной генерал полиции застрелил двух человек в суде
18:29Министр культуры Франции посетит Москву в декабре
18:20Жильцов горящих Морозовских казарм в Твери разместят во временное жилье
18:20Театральный фестиваль NET впервые пройдет сразу в Москве и Петербурге
18:15Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского
18:15В США студент получил ответ на письмо в бутылке, брошенной в океан
18:13Аудиторы отметили успех природоохранных мер Nord Stream 2
18:13Блогер Синица будет отбывать наказание в Костромской области
Лента новостейМолния