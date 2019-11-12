Силовики минируют территории у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские силовики минируют территории у линии соприкосновения в Украинские силовики минируют территории у линии соприкосновения в Донбассе , заявили РИА Новости во вторник в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики

"В то время, когда на участке разведения сил и средств у Золотого ведутся работы по очистке местности от неразорвавшихся боеприпасов, украинские оккупанты продолжают хаотичное минирование территорий вблизи населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от линии соприкосновения", - заявили в пресс-службе.

По данным Народной милиции ЛНР, появились новые минно-взрывные заграждения украинских силовиков поперек асфальтированной дороги, которая ежедневно используется мирным населением, в районе подконтрольного Киеву Счастья. В ведомстве добавили, что данная информация подтверждается также наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.