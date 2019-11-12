Медики уточнили число погибших и раненных при авиаударах по сектору Газа

ГАЗА, 12 ноя - РИА Новости. Один палестинец погиб, 12 получили ранения во вторник в результате продолжающихся израильских авиаударов по сектору Газа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Вафаа Яги.
"Тело погибшего палестинца и 12 раненых поступили сегодня в больницу аль-Андунизи в результате продолжающихся израильских авиаударов по сектору Газа", - сказала Яги.
Ранее палестинская группировка "Исламский джихад" объявила о гибели одного из своих военных командиров в секторе Газа Баха Абу аль-Атта. Он и его жена погибли в результате израильского ракетного удара на рассвете.
В результате число погибших с утра вторника составляет три человека, общее число раненых достигло 18 человек.
Президент Палестины Махмуд Аббас в заявлении для ВАФА осудил эскалацию в секторе Газа.