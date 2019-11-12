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РИА Новости

Каталонский парламент принял проект резолюции о праве на самоопределение

13:06 12.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСторонники независимости Каталонии
Сторонники независимости Каталонии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сторонники независимости Каталонии. Архивное фото
МАДРИД, 12 ноя – РИА Новости. Пленум парламента Каталонии принял во вторник проект резолюции о "праве на самоопределение", передает корреспондент РИА Новости.
В тексте документа говорится о "намерении" парламента "осуществить конкретным способом право на самоопределение и уважать волю каталонского народа". За документ проголосовал 61 депутат от партий "Вместе за Каталонию", "Кандидатура Народного единства" и "Левые республиканцы Каталонии", добивающихся независимости автономного сообщества. Социалисты и Народная партия не участвовали в голосовании. Представители центристской партии "Граждане" покинули зал заседания, восемь депутатов от En Comú Podem воздержались.
Инициатором проекта выступила фракция леворадикальной партии "Кандидатура народного единства".
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Принятый документ не имеет обязательных юридических последствий.
Одновременно Конституционный суд Испании принял к рассмотрению еще две жалобы правительства Испании в связи с принятием каталонским парламентом этого документа, поскольку он нарушает предыдущие решения КС.
Так называемый "референдум о независимости", в котором приняли участие 43% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании, состоялся в Каталонии 1 октября 2017 года. Референдум был признан правительством Испании и Конституционным судом незаконным. Основываясь на результатах голосования, каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство Испании ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении руководства женералитета, парламента и силовых структур были возбуждены уголовные дела.
Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению референдума. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих признали виновными в неподчинении, они получили штрафы. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.
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