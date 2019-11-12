Каталонский парламент принял проект резолюции о праве на самоопределение

МАДРИД, 12 ноя – РИА Новости. Пленум парламента Пленум парламента Каталонии принял во вторник проект резолюции о "праве на самоопределение", передает корреспондент РИА Новости.

В тексте документа говорится о "намерении" парламента "осуществить конкретным способом право на самоопределение и уважать волю каталонского народа". За документ проголосовал 61 депутат от партий "Вместе за Каталонию", "Кандидатура Народного единства" и "Левые республиканцы Каталонии", добивающихся независимости автономного сообщества. Социалисты и Народная партия не участвовали в голосовании. Представители центристской партии "Граждане" покинули зал заседания, восемь депутатов от En Comú Podem воздержались.

Инициатором проекта выступила фракция леворадикальной партии "Кандидатура народного единства".

Принятый документ не имеет обязательных юридических последствий.

Одновременно Конституционный суд Испании принял к рассмотрению еще две жалобы правительства Испании в связи с принятием каталонским парламентом этого документа, поскольку он нарушает предыдущие решения КС.

Так называемый "референдум о независимости", в котором приняли участие 43% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании, состоялся в Каталонии 1 октября 2017 года. Референдум был признан правительством Испании и Конституционным судом незаконным. Основываясь на результатах голосования, каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство Испании ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении руководства женералитета, парламента и силовых структур были возбуждены уголовные дела.