В Хабаровске начали проверку после того, как ребенок один ушел из детсада

ХАБАРОВСК, 12 ноя - РИА Новости. Следователи в Хабаровске начали проверку после того, как четырехлетняя девочка самостоятельно ушла с территории детского сада, обратно ее вернули прохожие, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области во вторник.
"Проводится доследственная проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям (бездействию) руководства детского сада и его сотрудников на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Как уточняет СК, в результате инцидента девочка не пострадала.
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