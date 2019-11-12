В Хабаровске начали проверку после того, как ребенок один ушел из детсада

"Проводится доследственная проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям (бездействию) руководства детского сада и его сотрудников на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.