Полиция Гонконга задержала почти 300 человек за участие в протестах

Полицейский во время акции протеста в в Гонконге. Архивное фото

Полицейский во время акции протеста в в Гонконге

ПЕКИН, 12 ноя – РИА Новости. Полиция Полиция Гонконга задержала 287 человек за участие в протестах, которые прошли в понедельник во многих районах и в ряде университетов города, говорится в сообщении полиции.

Большинство задержанных составляют студенты, их 190 человек. Самому младшему задержанному участнику демонстраций 12 лет, самому старшему – 82.

В понедельник в целом ряде районов города было парализовано транспортное сообщение, участники протестов, пусть и не особо многочисленных по сравнению с тем, что было ранее, нанесли серьезных ущерб общественной собственности, в частности, сильно пострадали входы на станции метро. Ожесточенные столкновения происходили не только на улицах, но и в кампусах нескольких университетов, куда для разгона демонстраций также была направлена полиция.

Сотрудники правоохранительных органов для разгона протестов 255 раз применили слезоточивый газ, в ход также шли резиновые пули, дубинки огнестрельное оружие, в результате чего один человек был ранен. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, выступив перед прессой в понедельник вечером, заявила, что демонстранты не смогут добиться своих целей при помощи насилия.