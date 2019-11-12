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РИА Новости

Полиция Гонконга задержала почти 300 человек за участие в протестах

12:57 12.11.2019 (обновлено: 13:23 12.11.2019)
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© REUTERS / Ammar AwadПолицейский во время акции протеста в в Гонконге
Полицейский во время акции протеста в в Гонконге
© REUTERS / Ammar Awad
Полицейский во время акции протеста в в Гонконге. Архивное фото
ПЕКИН, 12 ноя – РИА Новости. Полиция Гонконга задержала 287 человек за участие в протестах, которые прошли в понедельник во многих районах и в ряде университетов города, говорится в сообщении полиции.
Большинство задержанных составляют студенты, их 190 человек. Самому младшему задержанному участнику демонстраций 12 лет, самому старшему – 82.
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В понедельник в целом ряде районов города было парализовано транспортное сообщение, участники протестов, пусть и не особо многочисленных по сравнению с тем, что было ранее, нанесли серьезных ущерб общественной собственности, в частности, сильно пострадали входы на станции метро. Ожесточенные столкновения происходили не только на улицах, но и в кампусах нескольких университетов, куда для разгона демонстраций также была направлена полиция.
Сотрудники правоохранительных органов для разгона протестов 255 раз применили слезоточивый газ, в ход также шли резиновые пули, дубинки огнестрельное оружие, в результате чего один человек был ранен. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, выступив перед прессой в понедельник вечером, заявила, что демонстранты не смогут добиться своих целей при помощи насилия.
Во вторник антиправительственные демонстрации продолжились, с самого утра в Гонконге вновь нарушено транспортное движение, одни из самых загруженных станций метро были закрыты, люди добирались до работы пешком.
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