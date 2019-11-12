Китай призвал США прекратить вмешательство в дела Гонконга

Ранее Госдепартамент США в опубликованном заявлении выразил серьезную обеспокоенность обострением столкновений в Гонконге, призывав правительство и протестующих прекратить насилие и начать диалог. В госдепартаменте повторили позицию США, что автономия Гонконга, его приверженность верховенству права и защите гражданских свобод являются "ключом к сохранению его особого статуса", а также к успеху модели "одна страна, две системы" и будущей стабильности и процветанию Гонконга.
"Вопрос Гонконга целиком и полностью является внутренним делом Китая, ни у одного иностранного правительства, организации или индивидуального лица нет права вмешиваться в это. Мы призываем США и Великобританию уважать суверенитет Китая, говорить и действовать осторожно в том, что касается Гонконга и прекратить любые формы вмешательства в дела Гонконга и внутренние дела Китая", - заявил на брифинге Гэн Шуан.
Он подчеркнул, что прекращение насилия и восстановление общественного порядка на данный момент является первоочередной задачей для Гонконга.
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"Центральное правительство Гонконга выражает твердую поддержку законным действиями правительства Гонконга, поддерживает полицию Гонконга в исполнении закона, защите общественного порядка и безопасности жителей города", - добавил Гэн Шуан.
На многих улицах Гонконга в понедельник вновь воцарился хаос, полиция несколько раз в разных районах применяла перцовый и слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки для разгона протестующих. Демонстранты в свою очередь заблокировали ряд дорог, бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, кирпичи, тяжелые предметы. В связи с протестами и транспортным коллапсом из-за перекрытых дорог и закрытых станций метро некоторые университеты отменили занятия. В ходе столкновений сотрудники правоохранительных органов в понедельник применили огнестрельное оружие в трех районах города, в результате один человек был ранен.
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