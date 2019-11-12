Китай призвал США прекратить вмешательство в дела Гонконга

"Вопрос Гонконга целиком и полностью является внутренним делом Китая, ни у одного иностранного правительства, организации или индивидуального лица нет права вмешиваться в это. Мы призываем США и Великобританию уважать суверенитет Китая, говорить и действовать осторожно в том, что касается Гонконга и прекратить любые формы вмешательства в дела Гонконга и внутренние дела Китая", - заявил на брифинге Гэн Шуан.

На многих улицах Гонконга в понедельник вновь воцарился хаос, полиция несколько раз в разных районах применяла перцовый и слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки для разгона протестующих. Демонстранты в свою очередь заблокировали ряд дорог, бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, кирпичи, тяжелые предметы. В связи с протестами и транспортным коллапсом из-за перекрытых дорог и закрытых станций метро некоторые университеты отменили занятия. В ходе столкновений сотрудники правоохранительных органов в понедельник применили огнестрельное оружие в трех районах города, в результате один человек был ранен.