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РИА Новости

Названа победительница конкурса "Мисс Интернешнл — 2019"

12:53 12.11.2019 (обновлено: 13:44 12.11.2019)
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© Фото : аккаунт MISS INTERNATIONAL в InstagramМисс Интернешнл 2019
Мисс Интернешнл 2019
© Фото : аккаунт MISS INTERNATIONAL в Instagram
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Победительницей 59-го международного конкурса красоты "Мисс Интернешнл" (Miss International) в Токио стала представительница Таиланда Бинт Сайрисорн. Об этом сообщается на официальной странице состязания в инстаграме.
По профессии девушка фармацевт. В сентябре она стала обладательницей титула "Мисс Таиланд".
"Мисс Интернешнл" — один из наиболее популярных мировых конкурсов красоты. Он входит в четверку престижнейших мировых состязаний наряду с "Мисс Вселенная", "Мисс Земля" и "Мисс мира". Основная идея конкурса — всемирный праздник красоты, где оценивается не только внешность участниц, но и их нравственные качества.
Конкурс красоты Мисс Венесуэла 2015 в Каракасе
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