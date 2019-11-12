Туроператор: число российских паломников в Греции за год сократилось вдвое

АФИНЫ, 12 ноя - РИА Новости. Количество российских паломников в Грецию за год сократилось вдвое, сообщила РИА Новости руководитель паломнического отдела "Благовест" компании "Амботис холидэйз" Ольга Абаева со ссылкой на предварительные данные компании.

Центр "Благовест" расположен в Салониках и является одним из крупнейших по паломническому туризму из России в Грецию.

"В этом году было в два раза понижение – 50%. Первое полугодие было очень большое понижение, второе полугодие хорошо прошло. Точные цифры я сказать не могу, отчеты все еще делаются, и мы еще даже не закончили сезон по паломничеству. Все цифры будут намного позднее", - сказала Абаева.

По ее словам, на поток туристов повлияет то, что прихожанам будут говорить, рекомендовать в их храмах. "Раньше Верию посещали – место проповеди апостола Павла и монастыри. Сейчас Верия запрещена для посещения. Мы просто убираем из программ все эти регионы. Если не рекомендует Русская православная церковь посещать своим паломникам, мы не ставим их в такое положение, что в программе предлагаем посетить не рекомендованные места", - пояснила она.

По ее словам, паломники из России стали меньше ездить в Ватопедский монастырь, который поддержал константинопольского патриарха Варфоломея в решении признать украинских раскольников. "Русский монастырь (Свято-Пантелеимонов) всегда хотят посетить, Андреевский скит, потому что он тоже русский. А вот Ватопедский сейчас уже многие в своих запросах опускают. В Пантократора все же идут", - сказала Абаева.

Отвечая на вопрос, сколько паломники тратят денег на поездку, она отметила, что паломнические программы не дешевые. "Во-первых, это переезды, это транспорт, паромы, паромы не только в Италию, но и на многие острова. Это тоже деньги для Греции. Это питание... Если это греческие авиакомпании, то поездка обойдется примерно в тысячу евро", - сказала Абаева.

Она отметила, что дальнейшие прогнозы будут зависеть от того, случится ли "абсолютный раскол в православном мире". "Я думаю, что наши паломнические программы, которые идут неделю – десять дней, по святым местам, они очень много дают, и духовно дают, и переосмыслить многие события. Я считаю, что это очень интересно, совсем не только для верующих. Это и история христианства, и история Греции. Мы должны думать о наших паломниках, о наших людях и о том, как укрепить мир между всеми православными", - заключила Абаева.

Элладская церковь и Александрийский патриархат ранее признали так называемую Православную церковь Украины и внесли имя главы ПЦУ Епифания в свои диптихи. Обе церкви, как и Константинопольский патриархат, возглавляют этнические греки.